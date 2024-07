Aviso urgente por la llegada de una devastadora DANA a España: dejará barro y calor infernal

Llega una devastadora DANA a España que va a dejar un calor infernal, con una lluvia de sangre que puede acabar con las vacaciones de cualquiera. Si acabas de llegar al apartamento y te has dado cuenta de lo que tienes por delante es una situación radicalmente distinta a la esperada, calma. Los especialistas de la AEMET traen una previsión del tiempo que puede ayudarnos a organizar unos planes que estarán marcados por lo que pasa en el cielo. No solo es lluvia, es también barro que no hará que las temperaturas bajen, sino todo lo contrario.

Nos enfrentamos a unos días en los que debemos atender a una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. El mes de agosto puede acabar siendo un primer paso en busca de una serie de detalles que son fundamentales y que pueden ser los que marquen el destino que nos está esperando. Habrá llegado el momento de atender una situación que podría acabar siendo lo que marque la diferencia, cerramos julio y lo hacemos con la mirada puesta a un cambio que marcará nuestras vacaciones de una forma o de otra.

La llegada de una devastadora DANA lanza el aviso urgente de la AEMET

Los expertos en el arte de adivinar el tiempo están muy pendientes de una situación que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en unos días vacaciones en los que todo es posible. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo los que marquen estos días.

Si hay algo que hemos tenido de sobra este verano han sido las constantes DANAS que han estado con nosotros, siendo un gran enemigo de nuestra propia alegría de estos días. Estamos mirando al cielo, deseando que no llueva para poder disfrutar del aire libre y de esta temporada de buenas sensaciones que tenemos por delante.

Pero cuidado, porque los mapas del tiempo parece que quieren darnos más de una sorpresa. El problema no solo será la lluvia de barro, sino que nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar de la mano de unas cifras que son claves y que acabarán de darnos el tiempo que queremos ver llegar. Las vacaciones este año estarán marcadas por una serie de anomalías que tenemos por delante. Toma nota de lo que te espera en estos días.

Dejará barro y calor infernal esta previsión

Esta previsión del tiempo es la peor a la que podemos enfrentarnos. Estamos ante una serie de cambios que están muy presentes y que realmente pueden darnos más de una alegría. Lo que nos espera es una situación que puede sumergirnos en lo peor de un verano que amenaza con ser histórico.

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «Se prevé que los restos de una DANA acaben de recorrer la Península, con nubes medias y altas desplazándose de suroeste a nordeste y con nubes de evolución en la mitad norte y tercio este. Todavía se esperan chubascos y tormentas en zonas de interior del cuadrante noroeste a primeras horas que tenderán a moverse al este desapareciendo. También se esperan algunos chubascos en el área pirenaica sin descartar alguna tormenta ocasional y, con baja probabilidad, algunas tormentas secas en zonas de la meseta Sur. Predominarán los cielos poco nubosos en el resto de la Península y en Baleares. En general, tenderá a abrirse claros y a cesar las precipitaciones, quedando al final del día cielos poco nubosos y sin precipitaciones en la mayor parte de la Península salvo algunas nubes bajas costeras en litorales del noroeste y del Estrecho. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte del archipiélago sin descartar alguna precipitación débil aislada y poco nuboso al sur».

La llegada de calima provocará unos cambios en el tiempo que debemos tener en cuenta, sumado a unas temperaturas que seguirán altas: «Probable calima en buena parte de la Península y Baleares, retirándose hacia el nordeste. Probabilidad de brumas y nieblas costeras en el Cantábrico occidental, litorales de Galicia, atlántico andaluz y de Alborán. Las temperaturas máximas tienden a descender en el extremo norte y el oeste mientras tienden a aumentar en el área mediterránea y el cuadrante sureste. Es probable que se continúen superando los 35 grados en interiores de la mitad sur e interior nordeste peninsular, zonas de la meseta Norte y de Baleares, incluso 40 en depresiones del nordeste y del sur. Las mínimas descenderán en el oeste, aumentarán en el este y se mantendrán por encima de los 25 grados en el litoral sudeste, sin descartar en puntos de valles del sur de la vertiente atlántica».

Lo único que puede incrementar la sensación de frío será un viento que puede cambiarlo todo: «Soplará alisio flojo o moderado en Canarias. Predominarán vientos flojos de componentes este y sur en el Mediterráneo y tercio oriental peninsular, nordeste en litorales gallegos y variables, predominando las componentes sur y oeste en el resto».