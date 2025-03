El aviso más inesperado de Jorge Rey que afecta a España: «Llegará en las próximas horas…»

Jorge Rey lanza un aviso de lo más inesperado que afecta a España, durante las próximas horas todo puede ser posible. Deberemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después. Por lo que, deberemos empezar a tener en cuenta algunos elementos que sin duda alguna deberemos tener en cuenta. Es hora de ver ese cambio que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Las Cabañuelas parece que no se equivocan y no dudan en dar algunas novedades destacadas que pueden acabar marcando esta novedad destacada que hasta el momento pensábamos que no podíamos tener en cuenta. Es momento de apostar claramente por una previsión del tiempo que quizás hasta la fecha que hasta el momento no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que habrá llegado el llegado de este cambio que queremos empezar a tener en cuenta. Son tiempos de cambios y de tener por delante un aviso inesperado que puede ser clave en estos días que tenemos por delante.

Llegará en las próximas horas

En estos días que estamos viviendo, la situación ha acabado siendo muy distinta de lo esperado. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que quizás nos invitarán a pensar en un tiempo que afecta en gran medida nuestros desplazamientos.

Las lluvias que sólo un experto como Jorge Rey llevan anunciando muchos días, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos detalles que serán fundamentales. Estamos viendo un cambio importante que puede llegar a ser el que nos afecte en estos días que tenemos por delante.

Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de pensar en lo que nos está esperando. Las alertas son cada vez más directas y afectan a más personas.

Las lluvias intensas seguramente pueden acabar siendo la que realmente nos haga pensar en lo que tenemos por delante. Llueve sobre mojado y en cantidades importantes, por lo que, deberemos tener el paraguas en mano, ante lo que puede ser una nueva realidad que nos afecte de lleno. Esta es la previsión del tiempo de Jorge Rey.

El aviso inesperado de Jorge Rey

Las Cabañuelas nos advierten de que estamos ante un destacado cambio que puede convertirse en toda una novedad. De la mano de una serie de situaciones que nos harán pensar que estamos en un mes de marzo que puede convertirse en una auténtica novedad. Después de un invierno seco y relativamente cálido, llegan las lluvias y el frío.

Una previsión del tiempo que coincide directamente con la AEMET: «Aunque ya en fase de disolución, la presencia de la borrasca Martinho cerca del golfo de Vizcaya seguirá dejando los cielos muy nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular con precipitaciones persistentes y probabilidad de que sean fuertes al final del día en zonas próximas al litoral cantábrico. En el resto, intervalos nubosos con chubascos que probablemente serán ocasionalmente fuertes en la zona del Estrecho y mar de Alborán sin descartar Baleares y litoral norte mediterráneo. La cota de nieve se mantendrá en torno a 800/1000 m en meseta Norte y norte peninsular mientras que el sur y vertiente mediterránea se situará entre 1000/1400 m. Se esperan nevadas con acumulaciones abundantes en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular y en montañas del sureste, sobre todo al final del día. Tampoco se descarta que haya chubascos en forma de nieve y/o nieve granulada en cotas más bajas de ambas mesetas. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas e intervalos nubosos en el sur».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas seguirán descendiendo en la Península y Baleares aunque se esperan ligeros ascensos de las máximas en el oeste peninsular. En Canarias temperaturas sin cambios significativos. Las heladas ganan en extensión dándose en zonas de montaña y alrededores de los principales sistemas de la mitad norte y del sureste y de forma dispersa y débil en la meseta norte. Soplarán vientos moderados, que serán de componente oeste en Baleares y en la Península, salvo en el extremo noroeste donde soplará del norte. Cierzo en el bajo Ebro. Se prevé alcanzar intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico y del mar de Alborán. Intervalos de fuerte en los litorales atlánticos de Galicia. En Canarias continuará el norte moderado con probables intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en vertientes expuestas de las islas de mayor relieve».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y probabilidad de que sean fuertes al final del día en zonas próximas al litoral cantábrico. Probables chubascos ocasionalmente fuertes y con tormenta en la zona del Estrecho y Mar de Alborán. Nevadas con acumulaciones abundantes en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular y en las montañas del sureste, principalmente al final del día. Intervalos de viento fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales del Cantábrico y del Mar de Alborán. En Canarias rachas muy fuertes en vertientes expuestas de las islas de mayor relieve».