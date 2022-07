Así vive Nacho Polo años después de su escandaloso romance con Víctor Sandoval

Nacho Polo es el ex de Víctor Sandoval, salto a la fama después de vivir un escandaloso romance que los llevó a ser el centro mediático. Antes de conocer a uno de los periodistas del mundo del corazón más famosos y con un éxito de décadas de trabajo en la televisión, Nacho Polo era un diseñador de interiores más. Esta pareja de guapos hizo saltar todas las chispas y catapultó de lleno a este experto en diseño al centro de un huracán de exclusivas, revistas y televisión. La ruptura más sonada de la televisión hizo de la vida de Nacho Polo otra historia muy distinta.

Después del romance con Víctor Sandoval así vive Nacho Polo

Víctor Sandoval es uno de los periodistas de mayor éxito en el mundo del corazón, ha presentado o colaborado en los principales espacios televisivos del sector. Su vida dio un giro radical al conocer al diseñador de interiores, Nacho Polo. En 2011 saltaba la noticia del fin de una relación que había durado dos décadas en la más absoluta discreción.

Sandoval habló por primera vez de una relación que lo había dejado totalmente destrozado, había mantenido un matrimonio igual de exitoso que su carrera, pero con un final que nadie podría esperar. Junto con el diseñador de interiores Nacho Polo, tenían una relación que era la envidia de un mundo del corazón en el que parece que no existen los finales felices.

Lo que pasaría a raíz de esta separación mediática nadie lo esperaba. Sandoval afirmó que había sufrido maltratos por parte del diseñador e incluso que había estado a punto de morir por la picadura de una araña. La idílica vida del presentador parecía haber sido toda una auténtica pesadilla.

Polo no dudó en coger un avión desde Miami para limpiar su imagen, en Enemigos Íntimos dijo que: “Víctor decía que cuando llegara a España la policía me iba a detener, una persona que humilla, insulta llamando hijo de puta, cabrón, chapero, nenaza y más barbaridades, es la persona que debe estar en la cárcel, y no yo. Yo cuidaba de sus excesos”.

Nacho volvió a Miami en donde se enamoró de un poderoso hombre de negocios, alardea en las redes sociales de su idílica vida plagada de lujos y de mucho amor. Atrás quedan las terribles acusaciones del periodista español. Ha rehecho su vida y está disfrutando, pese a los continuos ataques de Sandoval para probar los maltratos de los que dice que fue víctima.