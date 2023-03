Así es Miriam Giovanelli en la intimidad: su edad, su pareja y su carrera

Miriam Giovanelli es una actriz de origen italiano que triunfa como actriz en España, país del que tiene la nacionalidad. A sus 33 años puede presumir de una carrera profesional impecable, pero también de una vida personal envidiable. La nueva musa de la televisión y las series rompe con los moldes actuales, es toda una influencer que invita a seguir sus pasos. Con un estilo muy marcado ha logrado hacerse con papeles de excepción y miles de seguidores en redes sociales. Así es Miriam Giovanelli en la intimidad.

De padre italiano y madre española, Miriam nació en Roma, pero tiene la nacionalidad española. El hecho de dominar varios idiomas ha hecho que haya participado en proyectos españoles, italianos y también cuya lengua principal sea el inglés. Es una mujer dedicada en cuerpo y alma a su pasión, la interpretación.

Miriam empezó muy fuerte en España con una de las series que marcaron a toda una generación, era Lucía de Física y Química. La empezamos a conocer a partir de ese papel, aunque su gran oportunidad llegó con Velvet. Ella era Patrícia Márquez en la ficción, un nombre que la acompañará siempre.

También participó en la serie ‘Sin tetas no hay paraíso’ interpretando a Sandra en la tercera temporada. Un papel que le serviría para hacerse un nombre en la pequeña pantalla. Actualmente después de varios papeles importantes, está triunfando con la serie Nacho, anteriormente la vimos en Caronte, serie en la que interpreta a Marta Pelayo.

A nivel personal está casada desde 2017 con el arquitecto Xabier Ortega, en estos 8 años de relación ha tenido dos hijos. Son padres de Renata de 3 años y de Lorenzo de 1 año. Una familia modelo que vemos en redes sociales con cuentagotas, Miriam es una mujer que guarda su intimidad, a pesar de tener miles de seguidores.

Comprometida con la moda y con la joyería italiana de la que es embajadora Giovanelli no para ni un segundo. Es una madre trabajadora que no se detiene ante nada, ni nadie, está siempre lista para embarcarse en un nuevo proyecto personal o profesional. El éxito no le ha llegado solo, su talento es innegable, así como los retos que se va marcando una mujer con la formación y las ganas necesarias para hacer todo lo que se proponga.