El pasado mes de enero y en plena borrasca Filomena, Miriam Giovanelli dio a luz a su segundo hijo, Lorenzo. «Gracias a los profesionales que buscan hacer transitables las calles en tiempo récord, a los voluntarios en 4×4, a los trabajadores que han hecho frente a Filomena doblando y triplicando turnos y, especialmente, al personal sanitario”, escribió la actriz en la publicación en la que presentó al pequeño. La intérprete de ‘Velvet’ que ya sabe lo que es ser madre -pues también tiene una hija llamada Renata-, ha aprovechado el Día de la Madre para lanzar un reflexivo mensaje a través de las redes sociales en un post en el que aparece con una incipiente barriguita durante su segundo embarazo.

“Hace un año celebré mi primer Día de la Madre con hijos y escribí el texto que más abajo recupero. Lo publiqué mientras gestaba al segundo, aunque todavía no lo sabía, un embarazo natural era algo que llevaba tiempo descartado”, ha comenzado diciendo para más tarde hablar sin ningún tipo de tabú sobre la infertilidad. “A pesar de la facilidad con la que llegó esta vez, las primeras semanas me devolvieron a la maternidad que yo conocía, la de los hospitales y las malas noticias. Finalmente, el ectópico que me llevó a urgencias, resultó ser un heterópico que trajo más alegrías que penas”, ha relatado haciendo gala una vez más de su delicadeza y sinceridad.

Giovanelli ha querido dar voz a muchas mujeres que sufren en silencio durante sus embarazos. “Comparto esto porque en el imaginario colectivo la fertilidad se da por descontada, lo que vuelve ese camino más silencioso y frustrante. Y me doy cuenta de que lo caminamos muchas y que, si nos libráramos de toda presión, podríamos recorrerlo más ligeras”, ha añadido para después aprovechar esta fecha tan señalada para desear a todas aquellas mujeres que “desean que este sea su último Día de la Madre sin hijos, porque la esterilidad y la infertilidad son una parte más de la maternidad y este día no debería ser un recordatorio de sus carencias, sino de su valentía. Me gustaría felicitar también a todas las que decidieron redefinirse y seguir por otros caminos y hoy celebran con una sonrisa a sus madres, hermanas y amigas madres, sin tristeza”.

Además, ha hecho hincapié en que la sociedad debería saber lo que significa “querer y no poder tener hijos y llenar también esas casas de flores. Porque lo maternal no lo determina la biología, es un estado emocional”. Unas palabras que, sin duda, han sido de lo más aplaudidas en la Red. “Maravilla”, ha escrito Ariadne Artiles mientras una usuaria anónima también ha agradecido este precioso gesto de la actriz. “Me acabo de comprar un ramo de flores, a la vez que compraba uno para mi madre. No he podido tener hijos por mi enfermedad, pero siento que el desearlos en el pasado, bien se merece una flor”, ha comentado la internauta.