Miriam Giovanelli y su marido, Xabi Ortega están de enhorabuena. El feliz matrimonio se ha convertido en padres por segunda vez en pleno temporal causado por Filomena que ha dejado Madrid completamente teñida de blanco y con numerosos destrozos que han provocado el caos en la capital. Ha sido a través de las redes sociales donde la intérprete de ‘Velvet’ ha dado a conocer que su segundo hijo vino al mundo el pasado 11 de enero, además ha revelado que el recién nacido se llama Lorenzo. Un misterio que ha sido resuelto hace unas horas.

En la publicación aparece la actriz junto al pequeño y un texto explicando el feliz momento que está atravesando tras aumentar la familia, pero también ha querido tener unas palabras dirigidas a todos aquellos que están colaborando para que la ciudad quede libre de nieve y pueda ser transitable lo antes posible. «Gracias a los profesionales que buscan hacer transitables las calles de Madrid en tiempo récord, a los voluntarios en 4×4, a los trabajadores que han hecho frente a Filomena doblando y triplicando turnos y, especialmente, al personal sanitario», ha empezado diciendo.



Aunque, también ha querido agradecer el trato que ha recibido durante el parto. «A mi amiga y doctora, @msolmg, por transformar mi angustia en tranquilidad, ¡gracias», ha dicho en la citada red social.

«Mis mejores deseos para todas aquellas mujeres que darán a luz en los próximos días», ha terminado diciendo Miriam Giovanelli que se encuentra ya en la tranquilidad de su hogar junto a su familia. Recordar que, la actriz no ha podido recibir visitas en el hospital debido a la crisis sanitaria que se está viviendo debido a la Covid-19.



El pasado 15 de octubre, Giovanelli compartía una fotografía similar a la que acaba de publicar dando a conocer que se encontraba embarazada de su segundo hijo. Por aquel entonces, la actriz de ‘Sin tetas no hay paraíso’ no reveló ni el sexo del bebé ni el nombre, pero sí puso un claro mensaje: «Baby on board», en una instantánea en la que ya se le podía ver su avanzado estado de gestación. Como fue de esperar el post no paró de recibir numerosos comentarios de cariño para la futura mamá.

Pese a que Giovanelli siempre ha sido muy discreta de su vida privada, es cierto que los momentos más importantes de su vida como lo han podido ser los nacimientos de sus dos hijos -recordar que hace dos meses, Renata cumplió su primer año-, sí ha querido mostrarlos en la Red. Su pareja, que también apuesta por la discreción en cuanto a su ámbito privado tan solo utiliza las redes sociales por motivos profesionales y para mostrar sus proyectos y trabajos.

El 23 de septiembre de 2017, la pareja se daba el ‘sí, quiero’ en Quintanilla de Arriba -Valladolid-. Un enlace que rompió con todo tipo de tradicionalismos, empezando por el traje de la novia. Miriam Giovanelli se enfundó en un dos piezas de traje y pantalón en color blanco de la diseñadora María Escoté. En cuanto a complementos, la actriz optó por un precioso tocado del diseñador Betto García, adornado con plumas de oca y unas sandalias de Prada con un estampado de flores con pétalos. Por su parte, el novio, también optó por lucir un look atípico y se decantó por un tono beige para su elegante traje.