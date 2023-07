Así está la relación de Jorge Javier Vázquez con este famoso presentador de Telecinco

Los rumores sobre Jorge Javier Vázquez cada vez son más fuertes. El presentador no ha vuelto a pronunciar palabra desde que anunció que se retiraba de los medios de comunicación. La última vez que habló fue hace seis semanas, cuando desveló que había tocado fondo y que necesitaba distanciarse de la pequeña pantalla. Según contó, siempre había puesto por delante su carrera profesional y pensaba que había llegado el momento de pensar solamente en él.

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más destacados de Telecinco. El público notó que se había ausentado de sus programas de forma repentina y la cadena no tuvo más remedio que dar explicaciones. Emitieron un comunicado en sus redes sociales asegurando que el comunicador estaba “de baja médica”. Después Jorge Javier reapareció en el teatro junto a Rocío Carrasco y la audiencia comenzó a especular. Por eso no tuvo más remedio que romper su silencio y reconocer que no quería volver a Mediaset.

La relación de Jorge Javier con sus compañeros de Telecinco

Jorge Javier Vázquez abrió las puertas de su corazón y reconoció que estaba atravesando un mal momento. A partir de ese instante numerosos rostros públicos se pusieron en contacto con él y otros le mandaron ánimos a través de los medios. Por ejemplo, Susana Griso le deseó suerte en su nueva etapa y reconoció que se había preocupado al leer el mensaje que Vázquez lanzó en su Instagram. Pero, ¿qué pasa con sus propios compañeros de cadena? Sabemos cómo es la relación que mantiene con la otra estrella de Telecinco.

Mediaset está haciendo cambios y ha recuperado a uno de sus profesionales más queridos: Jesús Vázquez, quien volverá a presentar ‘Allá tú’. Jesús ha asegurado en una conocida revista que su relación con Jorge Javier es estupenda, de hecho está en contacto con él. Sabe perfectamente cómo se encuentra, pero no quiere desvelar su estado porque considera que es un asunto que solo le pertenece a él. Sus palabras han llamado mucho al atención.

Las palabras de Jesús Vázquez

“Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas”, empieza diciendo el presentador de ‘Allá tú’. Se ha negado a destapar el contenido de estas charlas, pero ha asegurado que la situación está controlada. También ha aprovechado para recalcar que nunca ha tenido ningún problema con él, todo lo contrario. Han trabajado juntos y nunca se han considerado rivales. Desarrollan programas muy diferentes, tienen un estilo distinto y no son competencia. “Mantengo con él una buena relación. Nos escribimos y hablamos”.

Hay mucho secretismo sobre Jorge Javier

David Valldeperas, director de Sálvame, ha sido uno de los pocos que ha hablado claro sobre este asunto. “El anuncio del final le afectó porque no nos lo esperábamos. Hace una semana hablé con él. Yo creo que está haciendo su trayecto. Está bien y puedes hablar con él, te da explicaciones. Lo que pasa es que yo creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses”, comentó cuando le preguntaron por el catalán.