Así contó Toñi Moreno su salida del armario: «Me quité 30 kilos de encima»

Toñi Moreno ha explicado su salida del armario en la que asegura que perdió varios kilos de golpe gracias a sacarse de encima este ‘secreto’. Laura Pausini es la culpable de que Toñi Moreno hubiera salido del armario gracias a una entrevista con la que trató el tema con total naturalidad. Algo que hizo más fácil que saliera a la luz esta parte de la vida privada de Moreno, de la que, hasta la fecha no se había atrevido a habla. Ella misma reconoce y agradece esta entrevista.

Toñi Moreno contó su salida del armario

Tal como recuerda Toñi Moreno en ‘Viva la vida’ tuvo que realizar una de esas entrevistas que impresionan en todos los sentidos. Una de las que la presentadora andaluza seguro que recordará durante mucho tiempo. Con Pausini se destapó su mejor cara y lo hizo por el bien de una situación que debía normalizarse.

La vida privada de cada persona debería permanecer en el anonimato, aunque los famosos no lo tienen tan fácil. Toñi Moreno vivía entre rumores sobre su posible homosexualidad, algo que llegó hasta un punto de no retorno. Esta madre soltera que tomó la decisión de tener una hija en solitario quería quitarse de encima cualquier secreto.

Toñi Moreno contó como Laura Pausini le ayudo a dar ese paso con una naturalidad terrible, dejando muy claro qué sucedió. Tal y como dice esta presentadora, gracias a la cantante, consiguió dar un paso que ella misma, pese a su valentía en determinadas decisiones, había decidido negarse.

Moreno explica que: «Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente «me sacó del armario». Esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces. Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida. En la entrevista que veréis mañana en RTVE , básicamente le doy las gracias a Laura Pausini porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo. Me quitó de golpe treinta kilos de encima. Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada, lo de siempre. A veces eres tú, tú propio armario”.

Recuerda de esta manera un paso histórico que pretende ayudar a aquellos que estén en su misma situación. Con total naturalidad y sin ningún tipo de trauma Toñi Moreno salió del armario hace unos años.