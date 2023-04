Así es Conchita fuera de ‘Sálvame’: la vida secreta de la experta en el polígrafo

Conchita es la experta en el polígrafo de Sálvame de 69 años que no duda en poner en práctica sus conocimientos en vivo y en directo. Esta aragonesa ha tenido una vida de lo más intensa y así lo ha demostrado hasta llegar a un programa con el que ha conseguido miles de seguidores y de clientes. La vida fuera de Sálvame de Conchita es muy diferente de lo que imaginamos, esta mujer que podría ya estar jubilada tiene una vida de lo más activa.

Esta es la vida de Conchita: experta en el polígrafo de Sálvame

Antes de convertirse en una de las caras conocidas de la televisión, Conchita aprendió a usar el polígrafo cuando en España aún no había llegado este arte. No en vano se ha convertido en una de las mujeres más conocidas gracias al uso de esta herramienta con la que ha triunfado en todos los sentidos.

Ha sido directora de hotel y, además, montó en Zaragoza una empresa petrolera, nada se le resiste a una experta en el polígrafo que lleva 15 años ejerciendo como tal. Se define a sí misma como soltera por elección. Pese a haber tenido relaciones largas, ha evitado a toda costa pasar por el altar.

Su vida es de lo más privada en redes sociales que las destina única y exclusivamente a su profesión. En algunas ocasiones se ha declarado una tía amante de sus sobrinos a los que quiere con locura. Una mujer que además es una devota de la Virgen del Pilar a la que adora y no duda en visitar al menos una vez al año.

La vemos disfrutar de una buena mesa, a través de sus redes sociales vemos que ha visitado el Asador Biarritz de Jaca. Pero además también participa en algunas presentaciones de libros. Es pues un amante de la cultura y de la buena mesa, algo de lo que su trabajo le permite disfrutar gracias a unos horarios flexibles.

En 2012 en una entrevista a Sálvame reconoció que no le quedaba ningún punto del carnet de conducir. Según ella: “Yo me fiaba de una empresa que me los controlaba y me dijeron de repente que los había perdido todos”. Hizo un curso para volver a recuperarlos y ponerse de nuevo al volante de su coche. Cuando no está trabajando disfruta de su Zaragoza natal, ciudad en la que también colabora en casusas solidarias.