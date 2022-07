Así es Carlota Boza, la actriz de ‘La que se avecina’, viral por su pasado amoroso con varios famosos

Carlota Boza ha decidido mostrar un poco más de ella a todos sus seguidores, esta conocida actriz que ha participado durante toda su infancia en La que se avecina, ha querido hablar de todos los rumores que han surgido sobre ella en los últimos años. Ella, como muchos personajes públicos, intenta mantener su vida personal privada, no obstante, ha admitido haber tenido algún romance con famosos.

Su vida amorosa ya ha sido punto de mira para muchos rumores durante los últimos años, ahora ella da su versión y expone la verdad sobre su estado sentimental actual. Sin duda, ha sido clara y se ha abierto a sus seguidores, intentando que la conozcan de manera sincera y personal. También, ha dado más detalles sobre su carrera profesional y sus prioridades para el futuro.

Carlota Boza se abre a sus seguidores

Ha decidido sincerarse a través de su canal de mtmad, allí se ha mostrado natural y ha comentado algunas de las suposiciones que se hacían sobre ella. En estas confesiones, Carlota no solo habla de amor, cuenta más detalles sobre sus proyectos y recorrido como actriz.

La actriz Carlota Boza se hizo muy conocida gracias a su colaboración en La que se avecina, no obstante, no es el único proyecto que ella hecho. Comentaba que la repercusión de esta conocida serie era tan grande, que tal vez los otros proyectos quedaban en un segundo plano, no obstante, cuenta con un currículum de anuncios, series y cine más que completo para la joven edad de la actriz.

Ha comentado entre risas que muchos la veían borde en redes sociales, pero que normalmente esa primera impresión se rompía cuando la conocían de verdad. Se muestra cercana, natural y divertida con sus seguidores a través de sus canales, para que puedan llegar a conocer cómo es.

También, ha afirmado haberse liado con algunos famosos, pero ha añadido que estos eran del extranjero. Otros chicos con los que ha estado siempre se han mantenido en el anonimato y no se han mostrado interesados en aparecer por los medios. Para ella, resulta importante mantener su vida amorosa de manera privada, por ello, no da más detalles sobre sus encuentros amorosos.

El trabajo, su prioridad en el momento

Comentaba que en este momento ella se mantenía centrada en sus proyectos profesionales y que no tenía interés en ningún chicho, «No estoy con nadie porque no me da la gana» confirmaba la joven. Se ve que ocasiones no le han faltado, puedes casi siempre ha sido popular entre los chicos que le han podido llegar a gustar.

Si bien es cierto que Carlota Boza se mantiene abierta a que el amor pueda llegar y sin duda, ya sabe como le gustaría que fuera su boda, ahora mismo no parece su mayor prioridad. Busca crecer en una industria complicada, ella misma ha comentado que el mundo de los actores es difícil y nunca sabes cuando dejarás de estar en activo. Por el momento, parece que oportunidades no le faltan y podremos seguir disfrutando de ella en la pantalla.