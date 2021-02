Del vecindario más popular de la televisión a uno de los hoteles con más solera de la capital. Carlota Boza ha dejado su personaje en ‘La que se avecina’ para charlar con Look sobre su carrera profesional, sus proyectos y el curioso nexo de unión que tiene con la Casa Real. La joven actriz solo tenía 6 años cuando entró a formar parte de la exitosa serie de Telecinco, en el papel de la hija mayor de ‘los Cuquis’ y, casi quince años después, continúa formando parte del elenco de actores, con un papel que cada vez tiene más presencia.

Pero a pesar del éxito y de la legión de seguidores de la serie creación de Alberto y Laura Caballero -que no de Agustín Pantoja- Carlota tiene los pies en la tierra. Está hecha a la fama y compagina, con esfuerzo pero con gusto, sus estudios universitarios con el trabajo. «Es complicado, pero lo he conseguido hacer toda mi vida. Ahora en la universidad sí se nota en la vida social, pero hago lo que me da la gana que es estudiar y actuar», dice sonriente.

Pero estar en una de las series punteras le ha hecho cambiar sus planes de ocio: «Las discotecas no las piso porque entras y lo primero que hacen es ponerte el ‘Mandanga Style’ de fondo y luego ya todo el mundo te pide fotos». Con quien sale de vez en cuando es con Victoria Federica. La sobrina del rey Felipe VI y la intérprete se conocen «desde muy pequeñas» cuando coincidieron veraneando en la playa. «Nos conocemos de estar jugando con la arena y es una de esas amistades que va continuando con los años, y aquí seguimos». Son amigas y Carlota sabe que a la hija pequeña de la Infanta Elena le gustan las series, «pero creo que nunca ha querido ser actriz».

Comparten confidencias, pero siempre al margen de todos los asuntos y polémicas que tienen que ver con la Familia Real. «Solemos evitarlo, no nos surge porque estamos tomando algo y no les pregunto por sus padres ni por nadie. Hablamos más de lo que nos ha pasado últimamente», aclara la actriz. La conoce, la quiere y la respeta y por eso Carlota no duda en salir en defensa de Victoria Federica tras las críticas recibidas por saltarse las medidas de seguridad anti COVID. «Hay que seguir las normas, pero creo que no es tanto que no se sigan, sino que siempre te pillan en los peores momentos», empieza diciendo. «Basta que estés portándote bien todo el día, que justo te vayas a rascar y te saquen la foto, entonces no creo que haya sido irresponsable». Y termina asegurando que la nieta del Rey Emérito «siempre ha sido una niña muy responsable y no creo que se la vaya a jugar ahora».

La serie

Los vecinos de Montepinar se despiden, en esta temporada 12, del edifio más famoso de la televisión. Con la grabación de la 13 prevista para septiembre de 2021, Carlota Boza adelanta lo que los fans de la serie ya pueden ver: «Se atan cabos, por ejemplo, quién es el moroso y es una temporada muy especial porque cierra un ciclo».

Lleva casi 15 años interpretando el papel de la hija mayor de ‘los Cuquis’, «toda la vida», como dice ella. «Me he criado allí, y me han criado para bien y para mal», afirma explicando además que todo el reparto se considera «una familia de verdad». Pero eso no quita para que, cuando la serie llegue a su fin, ella no quiera seguir en el mundo de la interpretación. Es su vida y está por delante de novios y redes sociales, donde una de sus últimas publicaciones tras el paso de la borrasca Filomena, la convirtió en viral. Es lo que tiene imitar a Cristina Pedroche.