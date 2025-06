Así es Antonio Pagudo: su edad, hijos, pareja y por qué se fue de ‘La que se avecina’

El Hormiguero recibe hoy a uno de los invitados más famosos del momento. Antonio Pagudo es un actor que ha sabido ganarse un lugar destacado en el panorama audiovisual gracias a su talento y a una carrera que abarca tanto la televisión como el teatro y el cine. Más allá de su reconocida faceta profesional, que incluye su icónico papel en La que se avecina, su vida personal despierta también interés entre sus seguidores, quienes quieren conocer detalles sobre su edad, su familia y las razones que motivaron su marcha de la popular serie. A continuación, respondemos a las preguntas que todo el mundo se hace.

¿Cuántos años tiene Antonio Pagudo?

Antonio Pérez Agudo, conocido artísticamente como Antonio Pagudo, nació el 2 de febrero de 1977 en la ciudad de Baza, ubicada en la provincia de Granada. Actualmente, tiene 48 años, una edad en la que muchos actores consolidan sus trayectorias y se reinventan profesionalmente. La formación de Pagudo es una de las bases de su éxito; cursó estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) en Madrid, una institución prestigiosa que ha forjado a muchos profesionales del sector teatral y audiovisual.

Durante sus años de formación, Pagudo desarrolló una fuerte inclinación hacia la interpretación gestual, lo que ha enriquecido su versatilidad actoral. A lo largo de su carrera, ha logrado equilibrar el teatro y la televisión, dos ámbitos en los que ha dejado su huella con papeles tanto cómicos como dramáticos. Su edad, lejos de ser un factor limitante, ha sido un catalizador para asumir nuevos retos y explorar distintos registros interpretativos.

¿Tiene hijos Antonio Pagudo?

En el terreno personal, Antonio Pagudo forma una familia estable y discreta. Está casado desde 2006 con Mónica Cordobés, una figura fundamental no solo en su vida sentimental sino también en su carrera, dado que ella ejerce como su representante y gestora profesional. La pareja ha conseguido mantener una vida privada bastante alejada del foco mediático, lo que contribuye a preservar la normalidad de sus hijos.

Juntos tienen dos hijos, un niño y una niña, aunque los detalles específicos sobre ellos son escasos debido a la voluntad de la pareja de proteger su intimidad. Antonio Pagudo ha expresado en entrevistas que prefiere mantener a sus hijos alejados del mundo público para garantizar que puedan crecer con la mayor normalidad posible. Sin embargo, es inevitable que la fama y el impacto de su personaje en La que se avecina generen alguna repercusión en la vida cotidiana de sus pequeños, especialmente en el entorno escolar.

A pesar de esta protección, el actor ha comentado con naturalidad que sus hijos conocen su trabajo, aunque no se les permita ver la serie completa, ya que la comedia y las situaciones a menudo irreverentes pueden no ser adecuadas para ellos. Esta actitud refleja la responsabilidad de Pagudo hacia su familia, priorizando el bienestar y desarrollo de sus hijos por encima de la fama o el reconocimiento público.

¿Quién es la pareja de Antonio Pagudo?

Mónica Cordobés no es solo la esposa de Antonio Pagudo, también se ha convertido en su gran aliada profesional. Ambos se conocieron en el ámbito teatral, formando parte de la compañía Yllana, donde la colaboración y el trabajo conjunto cimentaron una relación tanto sentimental como laboral. La complicidad que existe entre ellos se traduce en un apoyo constante que ha fortalecido la carrera de Pagudo y les ha permitido manejar con éxito la complejidad de la vida artística.

Mónica se encarga de gestionar diversos aspectos de la carrera de Antonio, desde contratos hasta planificación de proyectos, lo que permite al actor centrarse plenamente en su faceta creativa. Esta simbiosis entre vida privada y profesional es relativamente común en el mundo del espectáculo, aunque requiere un equilibrio delicado que ellos parecen haber encontrado con éxito.

¿Por qué abandonó ‘La que se avecina’?

La salida de Antonio Pagudo de La que se avecina en 2019 fue una noticia que sorprendió a muchos seguidores, dado que el actor había sido una pieza clave en la serie durante más de diez años. Interpretó a Javier Maroto, un personaje que se convirtió en uno de los favoritos del público por su carisma, humor y humanidad.

La decisión de dejar la serie no fue sencilla y estuvo motivada por otros proyectos que no eran compatible con la serie de los hermanos Caballero. Según ha declarado el propio actor en diferentes entrevistas, la productora modificó unilateralmente algunas condiciones laborales que afectaban a su contrato, cambios que Antonio consideró injustos y que no se correspondían con el compromiso y la profesionalidad que había mostrado durante todo ese tiempo. «Antes de incorporarme a la última temporada, la productora propuso unos cambios en el contrato, yo no estaba de acuerdo y al final acabó todo así», declaró al respecto.

Además, el actor expresó su descontento con la falta de una despedida adecuada en la ficción, un cierre digno para un personaje que había sido central en la trama. Esta situación evidenció la complejidad de las relaciones entre actores y productoras en proyectos a largo plazo, donde las negociaciones pueden generar tensiones difíciles de resolver.