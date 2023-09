Antonio Pagudo da la última hora sobre la salud de José Luis Gil

Continúa la preocupación por la salud de José Luis Gil, que se mantiene alejado del foco mediático desde que sufriera un ictus isquémico en diciembre de 2021. Si hace unos días era Luis Merlo el que, sin poder contener las lágrimas, hablaba de su compañero de profesión, ahora ha sido Antonio Pagudo el que ha dado la última hora sobre el actor de La que se avecina.

El que hace de Javier Maroto en la ficción ha reaparecido en la presentación del espectáculo flamenco Jaleos Jondos y, para los micrófonos de Gtres, ha revelado que le encantaría trabajar con Almodóvar, que no tiene pensado animar a sus hijos a seguir sus pasos y ha dado el último parte sobre su compañero de profesión y amigo, José Luis. «No tengo ni idea. La familia va dando un poquito de información y bueno, el otro día me comentaron que está muchísimo mejor», ha desvelado visiblemente emocionado, subrayando estar contento con esta mejoría y esperando la sorpresa de que regrese a la pequeña pantalla.

José Luis Gil por las calles de Madrid / Gtres

Un momento que ha aprovechado para recordar algunos de los momentos que ha vivido junto a él durante todos estos años compartiendo plató, profesión y, por supuesto amistad. Anécdotas a las 7:30 de la mañana, conversaciones que se quedarán para siempre grabadas en su memoria y consejos que le han ayudado mucho. «Llegar yo con un fular yo y decirme: ‘qué te pasa Antonio’. El aire, porque estoy un poquito mal de la garganta. ‘Antonio, no le hagas caso a la garganta, la garganta aguanta con todo’. Y, desde que me dijo eso, no he tenido problemas de garganta nunca. Y se lo debo a él, a esa confianza que me dio y a esa fuerza», ha recordado con melancolía.

Elenco de ‘La que se avecina’ / Gtres

A José Luis Gil le echa de menos la audiencia, los fans de La que se avecina, los actores españoles y, por supuesto, Antonio Pagudo. El de Baza ha recordado cómo su amigo les contaba las anécdotas que había vivido durante su trayectoria profesional, y revelaba lo que más le había impactado de él en todos estos años: «Lo que más me gustaba es que nunca abandonó el teatro, es una de las cosas que yo intenté hacer todo el tiempo. Y el doblaje, eso es una historia… Él me animó a hacer una historia de doblaje». Antes de despedirse, Pagudo ha sido completamente sincero: «Muchísimas ganas de verlo y abrazarlo. Estuvimos a punto de hacer un proyecto juntos, pero que al final no surgió…».

Antonio Pagudo en la presentación de ‘Jaleos Jondos’ / Gtres

La ‘vuelta al cole’ profesional

Antonio ha reaparecido en un espectáculo de flamenco, algo que adora porque es «granaíno». Una ocasión en la que ha aprovechado para hablar de esta nueva temporada profesional y de Almodóvar, con quien le encantaría trabajar: «Es un director con una sensibilidad increíble que hace unos proyectos maravillosos y lo que cuenta me gusta mucho». Puesto punto final al verano, el actor ha puesto todas sus ganas e ilusión en los nuevos retos que se le ofrecen. Empieza ya la gira de La Comedia de los Horrores y el próximo lunes pone rumbo a San Sebastián para presentar la película Bajo terapia. Una profesión que adora, pero que no anima a sus hijos a llevarla a cabo. «Si les pica el gusanillo y tiran para adelante con esta historia, después de lo que han visto en casa, es que les gusta mucho. Han visto cómo es esto desde dentro, han estado entre bambalinas desde que nacieron y saben perfectamente cómo es esta historia, la parte buena y la parte mala (…) Yo no les voy a animar, pero si deciden hacerlo les voy a apoyar», ha sentenciado.