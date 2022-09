Máxima expectación en San Sebastián: el baño de masas de Ana de Armas junto a su novio

Ana de Armas ya ha pisado tierra española. La actriz ha aterrizado hace tan solo unas horas desde Nueva York en San Sebastián, donde han sido muchas las personas que no han querido perderse su llegada y que han aguardado en las inmediaciones del Festival de Cine para ser los primeros en ver a la que fuera protagonista de El Internado.

Ataviada con un vestido mini de hombros y cuello redondo de color blanco junto a unas botas negras y de tacón con tachuelas, Ana ha acaparado la atención del sinfín de medios de comunicación que la esperaban, pero no lo ha hecho sola. Y es que, la artista ha aparecido nada más y nada menos que acompañada por su nuevo novio, Paul Boukadakis, el cual le devolvió la ilusión después de su ruptura con Ben Affleck y ahora se ha coronado como su apoyo fundamental al estar junto a ella en cada paso profesional que da. No obstante, el empresario y vicepresidente de Tinder ha sabido permanecer en un hermético segundo plano durante toda la cita, tapando su rostro con gafas de sol y un look sporty para así dar todo el protagonismo a su novia, que no ha tenido reparo alguno en hacerse fotos y charlar con todas las personas que habían acudido a verla y conocerla en persona.

Será en el hotel María Cristina, uno de los más conocidos de la capital guipuzcoana, donde la intérprete se aloje de cara a los próximos días junto a Paul, aunque lo cierto es que ha llegado al enclave citado dos horas más tarde de lo previsto. Pero ni eso ha impedido que Ana se haya dado un baño de masas en toda regla y pasado por agua para presentar en la ciudad vasca Blonde, la película en la que interpreta a Marilyn Monroe y que la ha hecho volver tras once años con mucha más popularidad y energía.

De esta manera, ya son casi 30.000 kilómetros los que De Armas ha recorrido en el último mes para promocionar su próxima grabación en prácticamente todos los rincones del planeta, la cual se estrenará el próximo 28 de septiembre. La última vez lo hizo en la Gran Manzana y en compañía de Brad Pitt, el productor de la película que ya promete ser todo un éxito a lo largo y ancho del globo y que ha logrado emocionar a la actriz incluso antes de su estreno, sobre todo teniendo en cuenta el esfuerzo y la responsabilidad que suponen dar vida a una figura tan importante como fue Marilyn para el mundo.

También cabe destacar que, antes de llegar a San Sebastián, la actriz ha tenido oportunidad de visitar lugares de lo más conocidos como Venecia, Francia o Los Ángeles, donde se han ido congregando seguidores que incluso ven en ella la candidata perfecta de cara a los Premios Oscar de la próxima temporada.