La Asociación Española de Mediación y la Asociación de Empresas

Restauradoras del Paisaje y del Medio Ambiente (ASERPYMA), han firmado hoy en la sede de ASEMED un convenio de colaboración para promocionar la resolución de los conflictos de las empresas asociadas a ASERPYMA al objeto de dotar de mayor calidad y reputación a sus asociados por medios pacíficos adaptados a la nueva realidad social, que la LO 1/2025 de medidas de eficacia del servicio público de justicia, establece en el ordenamiento jurídico español.

El objeto del convenio es doble. Por un lado, promover la formación en mediación para los profesionales de las empresas asociadas ASERPYMA. Y por otro, poner a disposición de los asociados la mediación como intento previo de solventar las controversias que dichas empresas puedan tener, más aún tras la entrada en vigor de la LO 1/2025, que hace obligatorio el intentar un acuerdo previo entre las partes antes de iniciar una demanda judicial.

Es de prever que los procedimientos de mediación y conciliación aumenten exponencialmente, es España mejorando la calidad de las relaciones entre empresas, ciudadanos, proveedores y clientes, reduciendo los procedimientos judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales.

ASEMED es la Asociación Española de Mediación, una organización que reúne a profesionales especializados en la resolución pacífica de conflictos. Su labor se centra en promover la mediación como alternativa a los procesos judiciales tradicionales, ofreciendo formación, acreditación y espacios de encuentro para mediadores. Además, ASEMED impulsa la cultura del diálogo y el entendimiento, fomentando herramientas que faciliten acuerdos entre las partes y contribuyan a una sociedad más justa y cohesionada.