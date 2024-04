La alerta de Jorge Rey que no nos va a gustar: «La montaña rusa más extrema»

Jorge Rey lanza una alerta que no nos va a gustar, llega una montaña rusa más extrema que podría cambiarlo todo. Estamos ante un cambio de tiempo que podría acabar generando una serie de elementos fuera de lo común en estos días de abril.

Uno de los expertos en el tiempo, Jorge Rey, no ha dudado en advertir de la llegada de una auténtica montaña rusa de temperaturas con algunas novedades importantes que debemos conocer. Esta es la previsión de Rey para estas próximas horas que nos afectará de lleno.

La montaña rusa más extrema llega de la mano de Jorge Rey

El experto en la predicción del tiempo, Jorge Rey, nos advierte de la llegada de una montaña rusa más extrema que llega en cuestión de horas. Este fin de semana nos enfrentamos a un cambio de tiempo que puede llegar a ser el que marque la diferencia en esta primavera atípica que llega.

Por lo que será mejor que estemos ante un cambio de rumbo que puede llegar a ser el que marque un antes y un después en unos días en los que nos enfrentaremos a lo peor de una estación que nos trae más de una sorpresa. La primavera puede vestirse de verano y también de invierno.

Rey nos dice que este fin de semana preparemos el gorrillo para protegernos de un sol que golpeará con mucha fuerza. Se podrá llegar a los 30º en gran parte del país, algo que puede sorprendernos, pero acabará siendo una realidad. Por lo que será mejor que nos preparemos para el calor.

Será un buen momento para pensar en la playa o en la piscina en esos primeros días en los que quizás estemos ante la llegada de un giro radical que nos habrá traído del frío de los primeros días a un calor casi extremo. Especialmente si nos centramos en las temperaturas de estos días que vamos a vivir.

El fin de semana puede ser especialmente caluroso que puede traer la primera gran ola de calor de la temporada, en pleno mes de abril las temperaturas no van a parar de subir. Un cambio que quizás desconocíamos y con las que debemos empezar a convivir, es el momento de empezar a prepararnos para hacer el cambio de armario, pero con cuidado, la semana que viene, vuelve el fresquito.

Llega la montaña rusa más extrema de temperaturas

El adolescente que predijo la llegada de Filomena coincide directamente con los expertos del canal de El tiempo que han advertido de la anomalía térmica en la que vamos a vivir. Las temperaturas parece que aumentan y lo hacen de forma uniforme en todo el territorio.

Tal y como nos advierten: «Tenemos por delante un fin de semana de calor más veraniego que primaveral. Las temperaturas seguirán al alza y los 30ºC podrán alcanzarse en muchas zonas de país. La zona que más calor va a pasar será Canarias, donde el jueves alcanzaron los 38.5ºC en la estación de Aldea de San Nicolás. Si nos fijamos en la península, habrá zonas del norte peninsular que registren máximas más altas que en el sur. Algunos ejemplos será Bilbao o Lleida.»

Sigue la misma previsión: «El sábado que será un día de cielos prácticamente despejados las máximas podrán ser más altas en puntos del norte peninsular. En Bilbao, la máxima prevista para el sábado es de 29ºC o 30ºC, al igual que en Lleida, donde el domingo podrían alcanzar los 31ºC. La ciudad de Jaén, tiene previsión de máximas para el fin de semana quedan en los 26ºC o 27ºC y en Córdoba podrían quedar en los 28ºC. En la mayor parte del país, tendremos máximas por encima de los 25ºC y otras zonas que podrán acercarse a los 30ºC e incluso superarlos serán ciudades como Zaragoza, Ourense o Murcia.»

Esta situación no se mantendrá en el tiempo: «Además, desde el jueves se ha producido la entrada de una masa de aire muy cálida y seca desde África. Primero avanzó sobre Canarias con calima y después ha ido extendiéndose a la península subiendo aún más las temperaturas. Por otro lado, factores locales como el viento influyen que a menor escala se produzcan aumentos o descensos de las temperaturas. Este es el caso del descenso de este viernes en Andalucía con el viento de Levante. A partir del lunes de la próxima semana, una vaguada entraría por el norte peninsular y podría comenzar un descenso térmico que principalmente afectará al norte peninsular. Este descenso iría extendiéndose al resto, aliviando el calor en la península y Baleares. En Canarias, hasta mediados de la próxima semana no se espera un descenso significativo.» Por lo que será mejor que no nos confiemos ante este tiempo.