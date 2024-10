Alejandra Rubio no duda sobre Mar Flores: la reacción más inesperada

En el mundo del corazón, cada declaración, cada gesto y cada comentario pueden convertirse en noticia. Esta semana, Alejandra Rubio se ha convertido en noticia tras las declaraciones de su suegra Mar Flores, que han causado un revuelo considerable. Todo comenzó cuando la modelo recibió un importante premio. Durante la entrega, la prensa aprovechó para preguntarle sobre su futura relación con su nieto, el bebé que Alejandra y su hijo, Carlos Costanzia, están esperando. La respuesta de Mar no fue exactamente lo que muchos esperaban y ahora, Alejandra ha dado su opinión al respecto, dejando claro qué piensa sobre el tema.

El pasado martes, Mar Flores sorprendía al hacer una confesión que no pasó desapercibida. Aunque no quiso mojarse demasiado en el asunto, dejó entrever que no se siente particularmente entusiasmada con la idea de que su nieto la llame «abuela». Sin entrar en demasiados detalles, mencionó que, por el momento, está «feliz» y que todo a su debido tiempo. «Es que no sigo la televisión, no necesito que diga nadie nada de mí, yo estoy feliz, quiero a todo el mundo y estoy contentísima de poder compartir con ellos en el momento que puedan este premio también», comentó al respecto.

Estas palabras generaron todo tipo de reacciones, especialmente porque no es común que una futura abuela exprese tal reserva ante un rol tan especial en la vida de una familia. Sin embargo, más allá de la polémica sobre su preferencia respecto al título de «abuela», Mar Flores no quiso añadir más leña al fuego. Lo cierto es que, desde que la noticia del embarazo salió a la luz, la modelo ha sido bastante discreta respecto a la relación de su hijo Carlos con Alejandra Rubio, una estrategia que la joven parece entender.

Alejandra Rubio ha roto su silencio

Alejandra Rubio reapareció el miércoles 9 de octubre en el programa ‘Vamos a ver’ y no dudó en enfrentar las recientes declaraciones de su suegra. Sin titubeos, la colaboradora dejó claro que no le daba mayor importancia a lo dicho por Mar Flores, mostrando una actitud calmada y comprensiva. «Cada uno lo gestiona como sabe o como quiere», fueron sus palabras. Le quitó hierro al asunto y demostró que no hay ningún conflicto familiar en ciernes. La joven también mencionó que Mar siempre ha sido una persona reservada, especialmente en temas familiares: «Es una mujer que lleva las cosas en privado y más con este tema».

Aunque Mar Flores tiende a evitar hablar sobre la relación de su hijo Carlos con Alejandra en público, algo que ha generado curiosidad entre los medios, Rubio ve con buenos ojos esta postura. Para ella, la discreción de su suegra es una estrategia inteligente, ya que evita dar pie a posibles rumores o especulaciones que puedan surgir en torno a su familia. «Creo que lo hace muy bien, es mejor así. Para que nadie pueda especular de nada», afirmó la hija de Terelu Campos. Además, aprovechó la ocasión para felicitar a Mar por el premio que había recibido recientemente, dejando en claro que, pese a la controversia, la relación entre ellas es cordial y sin tensiones. «Lo celebraremos, por supuesto», dijo con una sonrisa.

¿Cómo se encuentra la relación de Alejandra Rubio?

Mientras los comentarios sobre el título de «abuela» siguen circulando, Alejandra y Carlos Costanzia disfrutan de un momento particularmente dulce en sus vidas. A la espera de la llegada de su bebé, la pareja ha estado explorando nuevas formas de compartir su vida tanto dentro como fuera de las redes sociales. No es un secreto que ambos están consolidando su carrera como influencers, un camino que les ha permitido acercarse más a sus seguidores y compartir los momentos más importantes de su día a día.

Entre los proyectos más emocionantes que la pareja está llevando a cabo, destaca un documental en el que ambos estarán involucrados. Este trabajo no solo será una ventana a su vida personal, sino también un espacio donde compartir sus pensamientos, emociones y el proceso que están viviendo en esta etapa tan especial.

Alejandra y Carlos están construyendo un futuro juntos tanto en lo personal como en lo profesional, lo que les está permitiendo mostrarse como una pareja sólida y unida, algo que no todas las relaciones pueden soportar cuando el trabajo se mezcla con la vida amorosa.

A medida que se preparan para dar la bienvenida a su bebé, siguen buscando nuevas formas de emprender y crecer juntos. Alejandra ha sabido conectar con su público y construir una imagen que no tiene nada que ver con el universo Campos. Aunque aún están por verse los detalles del documental y otros proyectos conjuntos, lo que es claro es que la relación entre ellos sigue fortaleciéndose.

Así ha reaccionado el entorno

Las reacciones en torno a las declaraciones de Mar Flores han sido variadas, pero lo que queda claro es que Alejandra Rubio no se deja afectar por los comentarios externos. Su relación con Carlos Costanzia sigue avanzando a paso firme y el apoyo mutuo entre ambos es evidente. Por su parte, la actitud reservada de Mar Flores no parece ser motivo de discordia. Más bien es una forma de protegerse. Habrá que esperar un tiempo para ver si esta historia tiene un final feliz.