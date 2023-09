Alarma máxima: Roberto Brasero confirma lo que va a pasar en España este fin de semana

Roberto Brasero ha lanzado una nueva alerta máxima para este fin de semana, el popular presentador de El tiempo de Antena 3 no duda de lo que nos espera. Los mapas del tiempo muestran la llegada de un fenómeno totalmente anómalo ante unas cifras que pueden sorprender a más de uno. El veranillo de San Miguel está causando estragos en todo el país con unas temperaturas que se enfilan hasta llegar a casi romper estadísticas. Lo que va a pasar en España es algo de lo que Roberto Brasero ha advertido.

Roberto Brasero confirma lo que va a pasar en España este fin de semana

El presentador de El tiempo de Antena 3 ha lanzado una preocupante alerta para todos aquellos que esperan que este calor intenso desaparezca por completo. La realidad es que el veranillo de San Miguel, típico de esta época del año, está dejando cifras sorprendentes que pueden seguir en aumento.

Tal como afirma Brasero en su predicción: “Este viernes es el día de San Miguel, el santo que da nombre a este veranillo o periodo cálido tardío que suele presentarse por estas fechas. Pero este fin de semana es el verano directamente quien se presenta, ya que las temperaturas aún seguirán ‘in crescendo’ y, además, de manera generalizada: en la mayor parte de España estarán 10ºC o más por encima de las habituales para la fecha. Despedimos septiembre y recibimos octubre con un ambiente más propio de finales de agosto. El martes llegan cambios, pero solo por el norte.”

Lo peor lo vamos a ver este fin de semana que nos sumergirá de lleno en un calor propio del verano y no de la época del año en la que vivimos. Roberto Brasero: “Parece que no se alcanzarán los 40ºC en este veranillo, pero nos vamos a quedar muy cerca. Sobre todo, en el valle del Guadalquivir, donde se podrán alcanzar los 36-38ºC, pero es probable que se alcancen los 32-34ºC de forma bastante generalizada en el interior peninsular, según explica la AEMET en una nota informativa que ha publicado según estos valores, que no son excepcionalmente altos para la fecha.”.

Por lo que será mejor no quitar la ropa de verano del armario aún. Nos espera un verano disfrazado de otoño, al menos durante unos días que serán claves para esta entrada en un nuevo mes.