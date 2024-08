La AEMET se adelanta a Jorge Rey: esto es lo que ocurrirá la próxima semana

Se adelanta Jorge Rey a la AEMET, lo que ocurrirá la próxima semana puede ser terrible si nos fijamos en las previsiones de las cabañuelas. Este método tradicional se ha convertido en uno de los más seguidos que nos permite conocer en todo momento qué es lo que nos está esperando. Un importante cambio que acabará siendo el que marcará una diferencia importante. Esta recta final del mes de agosto puede acabar siendo terrible a nivel meteorológico.

Para los amantes de sol y playa, dependiendo de dónde hayan ido de vacaciones o se encuentren, no podrán disfrutar de este elemento. En su lugar, tendremos que hacer frente a una serie de fenómenos que quizás no esperaríamos. Nos espera una serie de lluvias abundantes que pueden acabar siendo los que marquen este final de las vacaciones y prácticamente del verano. Tocará despedirse de esta estación que se ha caracterizado por un calor intenso que nos ha afectado de lleno en estos días del mes. De las olas de calor, hemos pasado a las lluvias abundantes en forma de DANA. Un cambio que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Se adelanta Jorge Rey a la AEMET

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo para actualizar una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que marque estos últimos días. Es hora de ver un poco más allá, de analizar estos cambios que pueden acabar siendo los que marquen estas jornadas.

El adolescente, que en su día predijo la llegada de Filomena, no ha dudado en apostar claramente por algunos elementos que van de la mano y que pueden acabar generando algunos detalles que son claves y que quizás nunca hubieras imaginado.

Es momento de apostar por una previsión del tiempo que debe acabar siendo lo que marque unas jornadas marcadas por el agua y el mal tiempo. Una advertencia que lanzó Jorge Rey hace unas semanas y parece que se va cumpliendo por momentos.

Lo que nadie hubiera imaginado, se ha acabado materializando y lo ha hecho de tal forma que ha acabado siendo un detalle importante. Hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado lo que tenemos por delante, una situación poco común que puede dejarnos sin vacaciones.

Las cabañuelas se adelantan a la AEMET y nos dicen qué es lo que está a punto de pasar en estos próximos días.

Esto es lo que ocurrirá esta próxima semana

Jorge Rey se adelanta a la AEMET y nos prepara para darlo todo en una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Sin duda alguna, es el momento de ver un poco más qué tenemos por delante y cómo podemos afrontarlo. Si estás pensando en hacer planes, el agua será una de las protagonistas de estas jornadas, según Jorge Rey, pero también otro experto en el tiempo que puede darnos lo que necesitamos y más.

La AEMET no veía estas lluvias que parece que acabarán siendo una realidad en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por algunos detalles que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Tocará estar pendiente de ellos y de hacer posible lo imposible.

Esta semana empezará con sol, pero se irá complicando la jornada a medida que avancemos en el tiempo. Las lluvias irán ganando terreno tal y como confirma la AEMET o al menos eso es lo que parece si nos fijamos en esta previsión que puede cambiar la vuelta a la rutina.

A partir de este mismo miércoles empieza a cambiar la situación, siguiendo la previsión de la AEMET: «Un frente atlántico se aproximará al extremo noroeste peninsular, dejando cielos nubosos en Galicia y el Cantábrico occidental y probables precipitaciones débiles en el norte de Galicia sin descartarlas en el resto de la comunidad gallega y oeste de Asturias. En el resto del área cantábrica se esperan intervalos nubosos. Asimismo, también se prevén nubosidad baja matinal en áreas de Cataluña, Levante, Estrecho y Alborán. Predominio de cielos poco nubosos o con nubes altas en el resto de la Península y Baleares, y por la tarde nubosidad de evolución en interiores del tercio este, meseta Sur y sistema Central. No se descartan chubascos acompañados de tormentas ocasionales en el sistema Ibérico y Pirineos, así como en las sierras del sudeste y tormentas secas en zonas aledañas. En Canarias se esperan cielos nubosos, predominantemente de nubes medias y altas, sin descartar chubascos en las islas montañosas».

El descenso de las temperaturas acabará siendo notable: «Las temperaturas descenderán en el Cantábrico, oeste de Andalucía, Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, subirán en zonas del interior del este de Andalucía, mientras en el resto de la Península e islas no experimentarán grandes cambios. Se podrá llegar a los 35 grados en amplias zonas de interior de la mitad sur peninsular y en zonas del medio Ebro. Alisios moderados en Canarias, predominio de los vientos de componentes este y sur en áreas mediterráneas y Ebro, viento del nordeste en el este de la meseta Norte y viento de componente oeste en el resto de la Península. Serán flojos en general en zonas de interior y más intensos en litorales y Ebro».