La advertencia más alarmante de Jorge Rey: esto es lo que va a pasar con el tiempo a partir de ahora

Jorge Rey lanza la advertencia más alarmante de todas con lo que está a punto de pasar con el tiempo a partir de ahora en España. Llegamos al ecuador de un mes de septiembre que ha dado más de una sorpresa, pero cuidado con lo que llega porque puede ser especialmente complicado. Las distintas DANAS se han ido sucediendo en el tiempo, con una serie de detalles que seguramente podemos empezar a cuidar. De una forma o de otra, debemos empezar a visualizar un cambio que Jorge Rey se encarga de determinar.

Este adolescente que ha ido marcando poco a poco el final de una etapa nos ha dado más de una alegría en estos tiempos que acabarán siendo los que nos acompañen en estos días. Habrá llegado el momento de empezar a ver qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y para los que debemos estar preparados. La advertencia de este meteorólogo está muy presente en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Esto es lo que va a pasar con el tiempo a partir de ahora.

El experto en el tiempo no duda en lanzar una advertencia de lo más alarmante, habrá llegado ese momento en el que empezamos a pensar en qué nos espera en un futuro no muy lejano. Son tiempos de cambios para los que debemos estar preparados, no queremos más sorpresas.

Hemos tenido en el pasado algunos cambios que han acabado siendo los que nos han acompañado en estos días que tenemos por delante. El método de las cabañuelas ha acabado siendo el que más ha acertado en estos días. Estos días tenemos algunos cambios por delante que pueden traernos más del otoño.

Esta estación del año que tenemos por delante puede llegar antes de lo esperado. Las lluvias pueden dar paso a un descenso de las temperaturas que puede ser históricos. Estaremos con unas temperaturas muy por debajo de lo que sería habitual en esta época del año.

Jorge Rey lleva semanas advirtiendo de lo que llega, con unas cifras que realmente se han convertido en el mejor aliado de una serie de elementos que son fundamentales. Este experto nos puede dar algunos detalles que pueden ser los que marquen un antes y un después. Las señales del tiempo indican que llega un día importante de cambios.

Tal y como dice este experto: «Septiembre es bueno si de primeros y a finales pasa sereno, porque si no septiembre, se tiemble». El frío se acabará instaurando en estos días: «Bajan las cotas de nieve y en las altas podríamos tener varios centímetros de nieve».

La AEMET coincide con un Jorge Rey que ha dado algunas señales de cambios que debemos tener en cuenta en estos días: «Se prevé que un frente afecte al norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el tercio norte, con acumulados más significativos en la mitad oriental del Cantábrico donde podrían ser persistentes. Asimismo, aumentará la nubosidad al paso del frente en el resto de la mitad norte, donde no se descarta alguna precipitación débil, más probables en montaña. Igualmente predominarán cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte del área mediterránea, con chubascos ocasionalmente con tormenta en Mallorca, Menorca y este de Cataluña, sin descartarlos fuertes en litorales catalanes y norte de las islas, y que a primeras horas también son probables, incluso localmente fuertes, en litorales de Valencia. No se descartan en el resto de Baleares, ni al final del día en puntos de la mitad sur de la fachada oriental peninsular. En el norte de Canarias se dará nubosidad baja con posibles precipitaciones débiles en las islas montañosas, y predominarán los cielos poco nubosos en el resto del país, con nubosidad baja matinal en áreas de los extremos sureste y suroeste. Cota de nieve: 1500/1800 m en Pirineos.

Brumas y nieblas matinales en el tercio norte peninsular, localmente persistentes en montañas, y con probabilidad de darse también en áreas del sureste, bajo Guadalquivir y Cádiz».

Las temperaturas empezarán a bajar de forma significativa: «Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad sur del área mediterránea y golfo de Cádiz, con pocos cambios en Canarias y descendiendo en el resto. Las mínimas descenderán en el entorno pirenaico, aumentando en Galicia, meseta Norte y extremo suroeste. Heladas débiles en Pirineos.

En Canarias soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes, y predominarán los vientos de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, con tramontana fuerte en Ampurdán y cierzo en el Ebro, también con rachas muy fuertes en su cauce bajo. No se descarta tampoco algún intervalo fuerte o racha muy fuerte en el Pirineo, norte de Baleares, y a primeras horas en el Cantábrico».