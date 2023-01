El actor Jesús Castro y los apuros económicos por los que ha pasado

Jesús Castro es el actor que ha reconocido abiertamente que sufre apuros económicos, como gran parte del país. El sueldo y el trabajo de actor no es de los más elevados, especialmente si se realizan colaboraciones puntuales. Pese a ser famoso y haber estado nominado a un Goya, Castro, no pude pagar a su casero y cada vez que va al supermercado se encuentra con un gran problema a la hora de pagar. Todo está más y más caro, menos los sueldos que se han quedado estancados.

Estos son los apuros económicos de Jesús Castro

En la revista Lecturas Jesús Castro se ha sincerado, afirmando que: “He debido dinero a mi casero porque vivo solo en Madrid”. Los alquileres en esta gran ciudad, al igual que en otras, están por las nubes. Se está llegando a un punto en el que para poder pagarlos no sirve un sueldo convencional como el que puede tener Castro.

A este hecho de no poder pagar el alquiler se suma: “Ahora estamos en una situación con todo carísimo, en el supermercado, y es un momento de agarrarse un poco los machos”. Según ha afirmado Castro. Los precios de todos los alimentos han subido hasta niveles nunca vistos en años, los alimentos están en general por las nubes.

Con lo cual, Jesús reconoce que con su sueldo no puede llegar a todo, siendo una persona sola que intenta mantenerse en Madrid, lugar en el que está su trabajo. El problema de este joven actor es el de muchos que han tenido o bien renunciar a su sueño o buscar otro trabajo, para intentar mantenerse solo.

Castro proviene de una familia humilde que no puede ayudarlo en este camino. En los inicios de su carrera como actor estaba realizando un ciclo formativo de electrónica, al que podría volver si la interpretación sigue costándole tan cara. La familia de Jesús vive en un pueblo al que vuelve con frecuencia.

Según afirma el actor: “Voy al pueblo, estoy con mi familia, entro en los mismos bares de personas mayores para tomar un café con ellos como hacía. Lo que quiero es trabajar, la fama me da igual. No me siento más ni menos que nadie porque me reconozcan por la calle. No es para tanto”. El dinero en definitiva es lo que impide a él y muchos jóvenes como él cumplir sus sueños y dedicarse a aquello que desearían.