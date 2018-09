Encuentran muertos a un niño de seis años y a su padre, denunciado por no devolver el menor a su ex

La policia francesa ha localizado este sábado los cuerpos de un niño de seis años y su padre, en el interior del vehículo de este en un terraplén entre Cerbére y Portbou, en la frontera entre Francia y España por el Alt Empordà. La Policia del país vecino, según ha podido saber OKDIARIO, no descarta cualquier hipótesis del siniestro, incluido el accidente, aunque sobre el hombre pesaba una denuncia de su ex esposa por no haber devuelto el menor a su ex pareja cuando lo tenían acordado.

Las dos víctimas, vecinas de Sabadell, han sido localizadas en el interior del vehículo que se había precipitado por un barranco en los acantilados de la costa Sur francesa. La madre del menor había denunciado este viernes en la comisaría de los Mossos de Escuadra de Sabadell, de donde eran las víctimas, que el padre del menor no había entregado al niño dentro los plazos que había establecido el juez en el momento de divorciarse.

Los datos del vehículo en el que viajaban, que la mujer había aportado en la denuncia a la policia catalana, han facilitado la identificación del coche siniestrado y la de sus ocupantes, confirmándose así el trágico desenlace, que ahora investiga la oficina permanente de investigación de Perpiñan, que ha decretado el secreto de la instrucción. Entre mañana y el lunes está previsto que se haga la autopsia a los cuerpos de los fallecidos, momento a partir del cual podrán ser repatriados a España. Las autoridades francesas ya han informado del suceso al consulado español, que trabaja para facilitar los trámites a la familia.