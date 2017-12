‘La Manada’ continuará en prisión hasta que se dicte sentencia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha rechazado poner en libertad a los cinco sevillanos, conocidos como ‘La Manada’, acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines a la espera de dictar sentencia.

El tribunal ha tomado esta decisión después de que el pasado martes, una vez el juicio quedó visto para sentencia, la defensa de uno de los acusados hiciera una petición para que los acusados quedaran en libertad. El resto de defensas se adhirieron a esta petición y las acusaciones se opusieron.

El tribunal comunicó que tomaría una decisión esta semana y, finalmente, ha decidido que los cinco acusados sigan en prisión a la espera de que se dicte la sentencia. No obstante, esa decisión no ha sido unánime, dado que no ha contado con el respaldo de uno de los tres magistrados, según fuentes de las partes consultadas por Europa Press.

En las sesiones de conclusiones celebradas el lunes y martes en la vista oral del juicio, todas las partes ratificaron sus peticiones. Así, el Ministerio fiscal solicita un total de 22 años y diez meses de prisión, la acusación particular reclama 24 años y nueves meses, y las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad foral de Navarra piden 25 años y nueve meses de prisión. Las defensas solicitan la absolución de los acusados.