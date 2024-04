Kiko Jiménez y Laura Matamoros tienen una fuerte discusión en Palapa: «¿Me puede doler eso?»

Kiko Jiménez y Laura Matamoros comenzaron juntos su andadura en Supervivientes 2024, pero lo hicieron desde otra localización que era Playa Limbo. Aunque de formas diferentes, los dos concursantes consiguieron su sueño de llegar hasta la unificación para así poder concursar con el resto de participantes de la edición.

El pasado jueves, en la nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, fuimos testigos de cómo Kiko Jiménez y Laura Matamoros tuvieron un tenso enfrentamiento en directo. Y todo por el robo que Kiko y sus compañeros sufrieron por parte del equipo contrario. Algo que les dejó realmente sorprendidos pero, sobre todo, muy decepcionados.

En Palapa, el equipo de Supervivientes 2024 mostró imágenes de Kiko Jiménez criticando duramente a Laura Matamoros por la actitud que había tenido durante el robo. «Ha sido una cabrona, se llevado toda la comida y a mí me la ha liado un montón de veces porque con la comida no se juega. Y ahora va ella y se pone a hacer jueguecitos mientras está desvalijando», comentó el andaluz con sus compañeros.

«Es hipocresía lo suyo. ¿Qué pretendes? ¿Quedar de guay?», espetó el novio de Sofía Suescun. Todos los del equipo contrario se quedaron sin palabras ante los comentarios de Kiko Jiménez. Laura Matamoros, por su parte, no tardó en reaccionar: «El traje de flamenca más bonito que me han hecho en mi vida».

La hija de Kiko Matamoros se mantuvo firme, asegurando que hizo «lo que tenía que hacer» por su equipo. Una explicación que no sirvió en absoluto al que era su compañero en Playa Limbo: «Si de verdad eres mi colega me haces un guiño y me dices que me están desvalijando. Es lo que yo haría contigo». La concursante siguió con su discurso: «Somos dos grupos y deciden coger la comida, yo acabo de llegar y tengo que hacer mi papel».

«Tu papel es tener opinión y decir: ‘me niego a robar a mi colega que vengo de comer’», expresó Kiko Jiménez. Varios de sus compañeros no estuvieron de acuerdo con él, por lo que volvió a pronunciarse: «¿Me puede doler que mi amiga me robe después de estar una semana entera comiendo lo que le da la gana?».

Kiko Jiménez y Laura Matamoros tienen un fuerte enfrentamiento en directo: «¿Me puede doler eso de mi amiga?» #SVGala8 https://t.co/KjoBqTv2xe — Supervivientes (@Supervivientes) April 26, 2024

Al ser consciente de que su ex compañero de Playa Limbo no iba a entrar en razón, Laura se mostró de lo más contundente: «Nos hemos devuelto el que nos sienten mal las cosas. Ya estamos en paz». Jorge Javier Vázquez, al escuchar estas palabras, no tardó en hacer hincapié en este asunto.

Kiko Jiménez reconoció que no entendía a qué venía ese comentario: «Como si nos debiéramos algo». Ella, como no podía ser de otra forma, fue más allá: «Estamos en paz porque dice que se la he clavado y él me la clavó en su día». Un cruce de reproches en directo que, evidentemente, no dejó indiferente a nadie.