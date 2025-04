El martes negro energético que ha sufrido España ha dejado sin energía eléctrica a todo la península ibérica, un terrible apagón que ha desatado multitud de teorías acerca de su causa, desde un ciberataque exterior hasta la nunca antes oída vibración atmosférica inducida.

Sin embargo, meteorólogos y físicos como Mario Picazo o José Miguel Viñas, ponen en cuarentena esta posible causa por tratarse de una circunstancia muy rara y por no darse las condiciones para que se hubiera producido este fenómeno en España.

Mientras la luz llega poco a poco a todo el país, esta última circunstancia, la de la vibración térmica inducida, ha sido apuntada de forma muy clara por el Gobierno de Portugal como la principal causa del apagón energético.

¿Qué es la vibración térmica inducida?

La vibración atmosférica inducida es, según Meteored, «un fenómeno atmosférico raro y complejo, que sí existe», y que según afirman expertos portugueses tiene una solución compleja.

Según Meteored, esta explicación portuguesa «va en la línea de un problema conjunto, de unas condiciones meteorológicas particulares y las estructuras eléctricas. La combinación ha podido llevar a que la frecuencia de fuerzas atmosféricas coincida con la resonancia del cable, produciendo sobre él vibraciones intensas. Esto puede suponer la rotura del material, fallos en las conexiones de cables o incluso, como en ese caso, grandes desconexiones».

El portal meteorológico comparte que en este fenómeno podrían haber entrado en juego las líneas de alto voltaje que operan cerca de su umbral de «inicio de corona».

Tres factores para el apagón

«Este umbral se refiere al punto en que el campo eléctrico alrededor de un conductor a alta tensión se vuelve lo suficientemente fuerte como para ionizar el aire circundante, creando una corona -que se puede manifestar como un chisporroteo- y fallos que se pueden propagar por la red. Hoy podría haberse llegado a un extremo poco usual con la participación de tres factores», relatan desde Meteored.

La combinación de tres factores a los que se refiere Meteored podría ser la causante del apagón en España y de la vibración atmosférica inducida que apunta Portugal. Entre los factores está el diseño de los cables, «la forma y diámetro de los mismos, así como el acabado de su superficie (lisa, áspera o envejecida), influyen en la intensidad del campo eléctrico y con el umbral del mencionado inicio de corona».

El segundo factor, se centra en la meteorología como «la humedad, la presión atmosférica y la contaminación asociada a la polución, brisas marinas, etc., pueden afectar a la ionización del aire y, por tanto, a la facilidad con la que se produce la descarga de corona».

Cambios drásticos

En este sentido, el operador portugués ha hecho referencia a cambios drásticos de temperaturas, aunque expertos del ramo se muestran escépticos acerca de esta circunstancia.

Y el tercero está vinculado con la tensión de la línea, tal y como cuenta el portal. Cuanta mayor sea la tensión, mayor es el gradiente eléctrico en la superficie de los cables y así es mayor la probabilidad de que se produzca la corona.

Escepticismo en los meteorólogos

Entre los expertos que echan por tierra esta teoría está el físico y meteorólogo en Meteored José Miguel Viñas, que declara que «no es coherente pensar en un factor meteorológico o geomagnético como causa del apagón. Por ejemplo, en una ola de calor sin viento se dispara la demanda y no se puede obtener la energía necesaria, llegando los apagones. En este caso no hace calor extremo y tampoco ha habido una tormenta geomagnética. Todo es muy especulativo».

Las autoridades portuguesas hablan de que el apagón se debe a una vibración atmosférica inducida pero sería muy extraño. Para ser una vibración atmosférica inducida tendría que haber bastante viento o cambios bruscos térmicos y de momento no es el caso. Cierto que llevamos 2… pic.twitter.com/mgvwex4QGy — Mario Picazo (@picazomario) April 28, 2025

Por su parte, el meteorólogo, profesor universitario y colaborador en eltiempo.es, Mario Picazo ha escrito en sus redes que «las autoridades portuguesas hablan de que el apagón se debe a una vibración atmosférica inducida, pero sería muy extraño».

No es la posible causa

Picazo prosigue con su teoría que descarta la vibración atmosférica inducida explicando que «tendría que haber bastante viento o cambios bruscos térmicos y de momento no es el caso».

Sin embargo, Picazo admite que es «cierto que llevamos dos meses con mucho vaivén meteorológico, pero habría que investigarlo a fondo». Añade que «la amplitud térmica estos días en zonas del interior peninsular son grandes, con 25 grados de día y 0 a 5 de noche, pero no es la primera vez».

Concluye Mario Picazo que «si hubiera sido una tormenta solar o similar, el impacto se habría notado en muchos otros países».