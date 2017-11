Antonio de la Rosa, el bombero que pidió una experiencia para vivir una vida de aventuras

Aventurero, deportista y…bombero. Esta era la profesión de Antonio de la Rosa, de la que decidió alejarse para emprender su aventura y empezar a vivir experiencias de riesgo. Una decisión que tomó hace catorce años y de la que parece no haberse arrepentido, pues no ha vuelto a ejercer como bombero.

Desde muy pequeño se sintió atraído por el mundo de la aventura y afirma que su “motor” todavía está intacto. Entre otras muchas peripecias, ha recorrido el Atlántico a remo durante sesenta y cuatro días. “¡Y luego nos quejamos nosotros por treinta y cinco horas!”, ha contestado Javier Capitán.

Para animar a los presentadores del evento, de la Rosa les ha dicho que, si mantienen la motivación, podrán mantenerse entretenidos y no les afectará el sueño. “He llegado a hacer competiciones en las que en siete días dormía una o dos horas”, ha afirmado el aventurero. De la Rosa ha querido detallar más su experiencia durante esos más de dos meses en los que cruzó el Atlántico remando. El ex bombero ha dicho que aunque parezca raro, no se aburrió, pero que “desde el minuto uno tiene que estar atento a todo”.

Sobre su expedición favorita, fue una ruta que hizo por Alaska en la que recorrió 1.700 kilómetros, él solo y con un trineo. Sin lugar a dudas, un verdadero aventurero.