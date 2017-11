Martín Mazza: “Entré en el porno para vivir una experiencia radical, no por dinero”

Más de 700 películas rodadas, 16 años dedicándose al porno y muchos miles de euros ganados. Martín Mazza reconoce que, cuando empezó, podía llevarse hasta 2.000 euros por una escena. En principio parece todo muy sencillo pero nada más lejos de la realidad. “Los rodajes son muy largos y no se mantiene el apetito sexual. Ni aunque me pongan al chico más guapo…”, ha afirmado el actor. Reconoce que su profesión “es una de las más profesionales” a pesar de que mucha gente pueda pensar que las personas que entran en esta industria es solo “por vicio”. “Nunca me han faltado el respeto, ni han abusado de mí ni me han dejado dinero a deber”, dice Mazza.

Martín Mazza estudió publicidad, pero con el tiempo se fue dando cuenta que no quería llevar ese tipo de vida. Así que con 24 años se marchó a Estados Unidos a rodar películas porno. “Entré en el porno para vivir una experiencia radical”, ha confesado el actor de cine para adultos.

Pensaba que sus años en el porno habían acabado pero sigue recibiendo ofertas de muchas productoras para rodar. Considera que se mantiene bien física y psíquicamente para aguantar y que, con su experiencia, rodar con él es “súper sencillo.”