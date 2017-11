Javier García-Gallo: “Tuve que salir huyendo de Venezuela”

Javier García-Gallo llegó a España en octubre de 2011. En Venezuela le iba bien, era editor de casting junto a su mujer. Cuando estaban en lo más alto de su carrera decidieron abandonar su país, pues ya se preveía la situación de caos que actualmente atraviesa Venezuela. Con apenas dinero para pagar seis meses de alquiler, comenzó a trabajar en un medio de comunicación con una beca, y a los dos meses fue contratado para llevar a cabo proyectos publicitarios. A la vez estudiaba también un máster en gestión de empresas. Se fue de allí con muchas nóminas a deber, y justo cuando se le estaba acabando el dinero e iba a volver a Venezuela, le pagaron.

Fue entonces cuando, asociado con su mujer, pone en marcha Soy Olivia, una empresa que se dedica a la gestión de contenidos para marcas y a las nuevas tendencias digitales. García-Gallo prefiere hablar de creadores de contenidos más que de influencers, porque considera que es un concepto que pierde credibilidad. La empresa está formada por equipos que encontraron en Youtube o Instagram su hueco para crear ese contenido al que accede una audiencia real muy elevada y que les ha permitido llegar a lo más alto. “Diciendo las cosas que te gustan, la gente te conoce”, afirma el empresario.

Javier García-Gallo ahora tiene dos niños, se encuentra bien en España y no tiene pensado volver a Venezuela, sobre todo por la situación de inseguridad que allí se vive. “Ocho meses antes de venir a España me intentaron secuestrar”, ha dicho el empresario. “Han arrasado el país, no tiene precedentes. Yo tuve que salir huyendo de Venezuela”, ha afirmado García-Mallo en la entrevista.

El venezolano -aunque nacido en España- está muy agradecido a los españoles por el trato que le han dado desde que abandonó su país. Ahora todo le va bien e incluso sus padres, suegros y algunos amigos trabajan para su empresa desde otros puntos del mundo como Miami o México. Considera que “la democratización de todo es Internet”, un lugar en el que “todo se vende si lo sabes vender.”