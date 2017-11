Javier Cofiño: “El estilismo de la portada ‘Más’ de Alejandro Sanz es mío”

Javier Cofiño ha sido peluquero y estilista de artistas como Alejandro Sanz, Beyoncé, Enrique Iglesias. Se ha pasado por el maratón de entrevistas ’35 horas de palabras’ de OKDIARIO para contarnos las mejores anécdotas de su peluquería.

Desde su salón de peluquería madrileña, Javier Cofiño ha metido tijera en cabezas de políticos, deportistas o empresarios. Propietario también de tiendas de ropa, Cofiño ha asesorado sobre su imagen a celebrities como Beyoncé, Pink, Alejandro Sanz o Ana Álvarez, su musa. “Empecé con Enrique Iglesias y eso me encantó, estuve muchos años con él”, ha declarado el peluquero de las estrellas. “Con Alejandro estuve trabajando 7 años. El estilismo de la portada ‘Más’ es mío”, ha señalado.

A priori, el peluquero ha señalado que hay que trabajar de manera cautelosa, “mi trabajo es la imagen y su imagen es la mía”. “Siempre he tenido mi salón en Madrid, pero he viajado por todo el mundo. Ellos, los artistas son los que me han dado mi visibilidad”.