Carol Zaborras: “‘570’ es mi libro, dedicado a mi hija y a su peso al nacer”

Una luchadora. Una madre coraje capaz de escribir un libro solo para ayudar a personas en su misma situación. Caroz Zaborras ha relatado su experiencia con su hija ‘prematura extrema‘ en su primer libro, 570 y ha venido a contarlo en el Maratón de palabras.

‘Nunca abandones tu lucha‘, este es el lema que Zaborras promulga y ha regalado a los presentadores. “570 es mi libro, dedicado a mi hija y esta cifra es el peso de mi hija al nacer. Me cabía en la palma de la mano”. “Cuando me puse de parto, me dijeron que iba a abortar. Solo estaba de 24 semanas de gestación y me dijeron que mi hija iba a morar”. “El coraje de mi hija hizo que sobreviviera”, ha señalado esta madre luchadora.

“Es una situación muy dura. Siempre piensas que un parto son 40 semanas y que vas a dar a luz y te vas a ir feliz a casa con tu bebé. No es siempre así”, ha contado. “Fueron 4 meses en la UCI hasta que el pediatra aseguró que la niña iba a salir adelante”.

“El libro que yo escribí es para mi hija, para mi familia, para que entiendan por todo lo que hemos pasado. Pero el libro ha tenido muy buena acogida, ya hemos vendido más de 700 ejemplares. Ahora quiero que sirva de ayuda, de guía a todos esos padres que pasan por mi situación”, ha sentenciado Zaborras.

Libertad, Libe, Anés Zaborras vino a este mundo el 1 de enero de 2009. Su madre hizo cuanto pudo por retenerla dentro de sí a fin de que el nacimiento de la niña resultara menos prematuro de lo que fue. La vida de Libe comenzó con incubadora reservada en el hospital. Y entonces se vio lanzada a una carrera desenfrenada de lucha por la supervivencia.