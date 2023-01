Horario y dónde ver los Globos de Oro 2023 desde España

Los primeros premios del año de la industria de Hollywood son los Globos de Oro y este 2023 se entregarán en la madrugada del próximo martes 10 al miércoles 11 de enero en el hotel The Beverly Hilton de California y serán presentados por el cómico Jerrod Carmichael.

Estos premios son considerados la antesala de los Oscar y un año más ceremonia en nuestro país se emitirá en directo y en exclusiva en Movistar Plus+ a partir de las 02.00 horas de la madrugada.

La retransmisión de la alfombra roja y de la ceremonia contará con los comentarios en directo de Cristina Teva y Laia Portaceli y se podrá seguir por Estrenos por M+ y Series por M+. Además, para los que no puedan ver la ceremonia, el resumen se podrá ver al día siguiente en Estrenos por M+.

En cuanto a los nominados a los Globos de Oro este año en el apartado de películas Almas en pena de Inisherin lidera las nominaciones con ocho candidaturas. Todo a la vez en todas ha obtenido seis nominaciones y Babylon y Los Fabelmans cinco cada una. En el apartado televisivo, la comedia Colegio Abbott cuenta con cinco nominaciones y es la favorita.

Las películas y series con más nominaciones

Entre las películas están nominadas en la categoría de Mejor película de drama están Avatar: La forma del agua, Elvis, Los Fabelman, TÁR y Top Gun: Maverick. En cuanto a la de Mejor película musical o comedia están kas cintas Babylon, Almas en pena de Inisherin, Todo a la vez en todas partes, Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion y Triángulo de tristeza.

Entre las series más nominadas en la categoría de Mejor serie dramática están Better Call Saul (Netflix y Movistar+), The Crown (Netflix), La casa del dragón (HBO Max), Ozark (Netflix) y Severance (Apple TV). En cuanto a las nominadas a Mejor serie de comedia están Colegio Abbott (Disney+), The Bear (Disney+), Hacks (HBO Max), Solo asesinatos en el edificio (Disney+) y Miércoles (Netflix),

En el apartado de Mejor Miniserie en esta edición de los Globos de Oro están nominadas Encerrado con el diablo (Apple TV), Dahmer (Netflix), Pam y Tommy (Disney+), El desertor (Filmin) y The White Lotus (HBO Max).

Entre los datos a destacar en esta edición es que entre las actrices nominadas a Mejor actriz de drama está nominada la cubana Ana de Armas por Blonde y entre las película nominadas a Mejor película en lengua no inglesa está Argentina, 1985.