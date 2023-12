‘El cuerpo en llamas’ o ‘The Last of Us’ entre las series favoritas de los usuarios durante el año 2023

Termina este año y comienzan a salir a la luz las películas y las series favoritas en 2023 para los usuarios de las plataformas de streaming. El buscador Google ha anunciado que entre lo más buscado en televisión y series en 2023 están El cuerpo en llamas y The Last of Us.

En este nuevo ranking también están programas de televisión como La isla de las tentaciones, que ocupa el primer puesto, Supervivientes, Grand Prix, Mask Singer o Gran Hermano Vip. En cuanto a las series se encuentran en este ranking de las más buscadas destacan El cuerpo en llamas, The Last of Us, Machos Alfa, La promesa y One Piece.

El cuerpo en llamas

Esta serie que se puede ver en Netflix se ha convertido en una de las más vistas de 2023. El cuerpo en llamas recrea el llamado crimen de la guardia urbana de Barcelona y están protagonizado por los actores Úrsula Corberó y Quim Gutiérrez. En mayo de 2017 aparecen en el interior de un coche en un pantano los restos carbonizados de Pedro. Tras este terrible descubrimiento tendrá lugar una investigación que sacará a la luz toda una red de relaciones tóxicas y escándalos sexuales.

The Last of Us

En la plataforma de streaming HBO se puede ver la primera temporada de esta serie postapocalíptica que adapta el videojuego homónimo de Naughty Dog y ha dejado a todos los espectadores con la boca abierta. La serie cuenta como 20 años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo que se adueña del cuerpo de los humanos. Uno de los supervivientes, Joel, recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una zona de cuarentena. Los dos tendrán que cruzar Estados Unidos ayudándose mutuamente para intentar sobrevivir. Sus seguidores están esperando la segunda temporada que seguramente no se estrenará hasta 2025.

Machos alfa

Esta producción española de comedia sorprendió a muchos de los usuarios de Netflix y se convirtió en una de las series más vistas según Google. Sus protagonistas son cuatro amigos que sienten que en la actualidad están perdiendo sus privilegios y su identidad. Los cuatro han disfrutado durante años de los privilegios de ser machos alfa, pero ahora les ha tocado vivir en la era de la igualdad. Cada uno de los protagonistas de esta serie tendrá que intentar adaptarse de una forma diferente. La serie esta protagonizada por los actores Gorka Otxoa que interpreta a Santi, • Fele Martínez a Luis Bravo, Fernando Gil a Pedro Aguilar y Raúl Tejón a Raúl Camacho.

La promesa

Esta producción de época española que se ha podido ver en RTVE se ha convertido en la sorpresa de este ranking de Google sobre las series más buscadas en 2023. La promesa está ambientada en 1913 en un mundo que está pasando por muchos cambios y dificultades. Jana aparece en el Palacio La Promesa y salvar al hijo del Marqués de Luján. Como recompensa Jana comenzará a trabajar en el Palacio y poco a poco pondrá en práctica su propio plan de venganza. Una serie que ya lleva 260 episodios y no deja de sorprender a sus espectadores.

One Piece

Por último, destaca en entre las series más buscadas en Google en 2023 One Piece que se puede ver en Netflix y cuya primera temporada cuenta con 8 episodios y se estrenó en agosto de 2023. Esta es una versión live-action de la serie anime One Piece que está basada en el manga creado por Eiichiro Oda, también productor de esta adaptación y cuenta con miles de seguidores en todo el mundo. Su protagonista es el joven pirata Monkey D. Luffy y su pintoresca tripulación que deciden emprender un viaje épico en busca de un tesoro.