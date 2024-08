De ‘La boda roja’ a los Juegos Olímpicos: el actor de ‘Juego de Tronos’ que triunfa en París 2024

Los Juegos Olímpicos de París 2024 están siendo todo un acontecimiento para HBO Max. Si no era suficiente con emitir todos los eventos, ahora también han visto como el actor de una de sus series más reconocidas se lleva el oro.

Daniel Wiffen se ha convertido en el primer nadador irlandés masculino en conseguir el oro en los Juegos Olímpicos al imponerse en la prueba los 800 metros libre. Además lo ha logrado con un récord olímpico al completar la prueba con un tiempo de siete minutos y 38,19 segundos.

Lo curioso de su historia es que antes de triunfar en la piscina hizo sus pinitos en la actuación. Wiffen actuó como extra en La Boda Roja, una de las escenas más famosas de Juego de Tronos.

Una familia de actores

La conexión entre los Wiffen y Juego de Tronos no se limita al atleta olímpico: «Mis padres no me dejaban ver la serie, pero creo que mi padre la veía todo el tiempo, y luego mi hermana consiguió un buen papel en Juego de Tronos: era una de las nietas de Frey (Neyela Frey)».

Aunque Daniel Wiffen no era seguidor de la serie sí que disfrutó con la experiencia de participar en una de las producciones más aclamadas de la historia. «Nosotros entramos para La Boda Roja, en el fondo. Fue genial», relató el medallista.

Una familia de nadadores hacia París 2024

Entre otras cosas Juego de Tronos es una historia de traiciones familiares, pero los Wiffen son el caso totalmente opuesto. En la actuación, los primeros pasos los dio su hermana y, en la natación, las primeras brazadas le correspondieron a su hermano mayor.

Su hermano menor también es nadador de élite especializado en espalda y su hermano mayor intentó dedicarse profesionalmente, pero en la actualidad trabaja como entrenador.

A modo de broma Daniel Wiffen ha comentado la rivalidad con su hermano mayor: «Realmente no tengo mucha rivalidad con mi hermano mayor. Él lo dejó antes de que yo consiguiera ganarle».

¿Qué es ‘La Boda Roja’?

La Boda Roja es el noveno episodio de la tercera temporada de Juego de Tronos y, aunque se estrenó hace 12 años, todavía es uno de los momentos más comentados por los fans.

Sin hacer spoilers, lo más destacado es que se trató de una masacre durante la Guerra de los Cinco Reyes en el que más de 3.500 vasallos y varios de los protagonistas de la serie fueron asesinados.