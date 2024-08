Basado en hechos reales: el documental de 3 episodios que ya es lo más visto en Netflix España

Si te gustan los true crime estás de enhorabuena porque en Netflix se acaba de estrenar El caso Laci Peterson: el marido perfecto. Una minuciosa serie documental que está sorprendiendo a los usuarios de la plataforma de streaming hasta el punto de que se ha convertido en lo más visto de esta semana en España. En esta serie documental se cuenta la desaparición y posterior asesinato de la joven Laci Peterson en 2002, la cual estaba embarazada de ocho meses cuando desapareció. Otro true crime basado en hechos reales en el que se pueden ver los testimonios de los familiares y amigos de la víctima.

El crimen real del que habla la miniserie El caso Laci Peterson: El marido perfecto ya había sido llevado a la pequeña pantalla en varias ocasiones. En 2004 en Un marido bajo sospecha, en 2017 en la película El asesinato de Lacy Peterson y este mes de agosto se estrenará en EEUU Face to Face With Scott Peterson. En este documental que todavía no se sabe cuándo se estrenará en España, se dará el punto de vista del que fue acusado y declarado culpable del crimen y que 22 años después sigue proclamando su inocencia.

¿Qué ocurre en el documental El caso Laci Peterson?

El 24 de diciembre Scott Peterson salió con su barca como solía hacer habitualmente en la Bahía de San Francisco y al volver denunció la desaparición de su esposa embarazada de 27 años. Cuando se encontró al cadáver de la mujer en el lago reconoció que había estado ese día allí y como su testimonio fue en ocasiones contradictorio, al final fue declarado culpable y condenado a muerte.

Cuando parecía que el caso se estaba cerrado se descubrió que Scott mantenía una doble vida y que tenía otra pareja y esperaba un hijo con ella. Esta persona era Amber Frey que en ese momento tenía 49 años y era la amante de Scott sin saber que estaba casado y que su mujer estaba embarazada. Amber Frey explicó que su relación comenzó alrededor de noviembre de 2002, un mes antes de la desaparición de su mujer. Aunque ella le preguntó a Scott si alguna vez había estado casado, él le respondió que no.

Amber Frey era en ese momento una madre soltera con una hija pequeña y una de sus amigas le presento a Scott «un chico guapo que estaba buscando al amor de su vida». Según explicó: «Comenzamos a hablar por teléfono. Me pareció guapo, tenía una sonrisa muy bonita y era muy inteligente. Le interesaba mi vida y a mi hija, y fue muy dulce con ella. Nos reímos mucho y tuvimos buenas conversaciones».

Todo cambió para ella cuando un amigo le envió un recorte de periódico sobre la desaparición de Laci Peterson en el que aparecía la descripción de su esposo Scott. En ese momento Amber se dio cuenta que Scott era el hombre con el que estaba manteniendo una relación. «Definitivamente me quedé en shock, no podía dejar de llorar. Era aterrador pensar que el hombre con el que estaba conociendo tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. No podía creerlo. Todo era una mentira», explicó Frey.

En cuanto la noticia de su relación, cuando salió a la luz, Amber comenzó a ser acosada en su trabajo y en su vivienda por periodistas que intentaban obtener respuestas sobre lo que había ocurrido. A partir de ese momento Amber Frey decidió colaborar de inmediato con la policía y comenzó a grabar sus conversaciones telefónicas con Scott con la ayuda de los investigadores.

Estas grabaciones se convirtieron en pruebas cruciales para demostrar la culpabilidad de Scott en la desaparición de su esposa. El 6 de enero de 2003 le confesó por teléfono: «Te he mentido. [Laci] desapareció justo antes de Navidad». En ese momento Amber se enfrentó con Scott y le pidió explicaciones sobre sus mentiras. La policía ya tenía grabadas numerosas conversaciones con el acusado que se utilizaron en su contra.

Un caso demasiado complejo que se pretende abrir

Scott Peterson estuvo en el corredor de la muerte hasta el 2021, año en el que su defensa consiguió que, por la ausencia de evidencia, se le cambiara la sentencia. Ahora, con 51 años, sigue en la cárcel condenado a cadena perpetua mientras su defensa está intentando que se reabra el juicio ya que se piensa que no hubo suficientes pruebas para condenarle y que la noticia de la infidelidad del marido tuvo mucho peso en su condena.

En el documental Face to Face With Scott Peterson que todavía no hemos podido ver en España, Scott rompió el silencio dos décadas después de ser encontrado culpable del asesinato de Laci y su hijo nonato. Tendremos todavía que esperar para ver cuándo y dónde se estrenará este documental que también se ha convertido en un éxito de audiencia en EEUU.