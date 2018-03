Disponible la tercera temporada de Rick y Morty en Netflix

Esta misma madrugada, Netflix ha estrenado la tercera temporada de Rick y Morty, una de sus series de animación más exitosas. Sin duda una gran noticia para los fans. No obstante, estos la han tomado con un sabor agridulce ya que por el momento no hay noticias sobre una cuarta temporada, algo que resulta muy extraño. Y es que Rick y Morty son actualmente una de las series por cable más vistas en Estados Unidos, y sus reposiciones siempre funcionan muy bien en términos de audiencia.

Dan Harmon, creador de la serie junto con Justin Roiland, ha explicado a través de su cuenta oficial de Twitter, que en estos momentos no está escribiendo nuevos capítulos de la serie por la sencilla razón de que AdultSwim, el canal en el que se emite rick y Morty en EE.UU, no se lo ha pedido.

¿Habrá cuarta temporada de Rick y Morty?

Lo cierto es que la noticia no ha sentado nada bien a los fans de la serie. Nadie entiende como con tanto éxito de audiencia y tan buenas críticas no se sepa absolutamente nada sobre su renovación para una cuarta temporada. El último capítulo se estrenó en Estados Unidos el uno de octubre. Por lo tanto, llevan prácticamente medio año barajando la posibilidad de que haya o no una cuarta temporada; quizá estén negociando los términos de los nuevos episodios.

Lo cierto es que las temporadas de Rick y Morty se han ido estrenando con periodos de tiempo muy largs entre ellas. La segunda temporada de la serie de animación finalizó en octubre de 2015, y la tercera no llegó hasta dos años más tarde, en julio de 2017.

Por lo tanto, no sabemos si habrá o no una cuarta temporada de Rick y Morty. Por si acaso los productores no se animan a renovar la serie, aprovecharemos y disfrutaremos al máximo de los nuevos episodios de la tercera temporada, que ya están disponibles en Netflix.