HBO estrena Britannia, el Juego de Tronos europeo

HBO está dispuesta a darlo todo este 2018 con grandes producciones como Britannia, que se estrena el 19 de enero. Lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores dramas históricos de este año. Una ficción creada por Jez Butterworth y que gira en torno a la conquista por parte del Imperio Romano de Britania, tierras donde habitan tribus y druidas, y en las que la magia y las mujeres tienen todo el poder.

Britannia es una coproducción entre Sky y Amazon. La primera temporada consta de un total de nueve episodios, los cuales han sido grabados en Praga y Gales. Desde el viernes 19 de enero se pueden disfrutar de todos ellos en HBO.

Reparto

El reparo de la serie no puede ser mejor. Kelly Reilly (True Detective) interpreta a la temeraria princesa celta Kerra; David Morrissey (The Walking Dead) es el general Aulus; Nikolaj Lie Kaas (The Killing) hace el papel del druida Divis; y Zoë Wanamaker (Harry Potter y la Piedra Filosofal) interpreta a la reina celta Antedia.

Britannia, un drama épico

Todo comienza cuando los romanos invaden bretaña en el año 43 a.C. Kerra, la hija del rey de los Cantii, se ve obligada a olvidar durante un tiempo sus diferencias con su peor enemiga, la reina Antedia, ya que juntas tienen que hacer frente a los invasores. Por su parte, los romanos, con el General Aulus Plautius al frente, llegan a la zona con un sólo objetivo: conquistarla. Aulus es un líder muy poderoso pero que esconde un gran secreto que pone en peligro la misión.

Un drama épico que por lo que podemos ver en el teaser tiene muy buena pinta. Una serie 100% recomendable para los amantes de las producciones históricas y bélicas.

No podemos evitar hacer una comparación entre Britannia y Juego de Tronos. Aunque son series muy diferentes, lo cierto es que tienen algunos puntos en común. Por lo tanto, si eres fan de Juego de Tronos y quieres calmar tu ansia hasta el estreno de la última temporada en 2019, Britannia es una serie que te gustará.