You’re the Worst tendrá una quinta y última temporada

You’re the Worst llegó a la programación de FOX en 2014 como una comedia romántica alejada de los estereotipos que habitualmente definen el género. Bajo esta premisa, la serie sigue a Jimmy y Gretchen, una pareja autodestructiva y opuesta a ese romanticismo que la televisión siempre adopta por bandera. Los protagonistas no poseen ningún vínculo en común, a excepción de la animadversión que siempre generan en su entorno. Un argumento de lo más divertido, aderezado con la peculiaridad que caracteriza al resto de personajes del reparto. Ahora, tras cuatro años en antena, la cadena ha decidido renovar su argumento por una quinta temporada, que además será la última.

El final de You’re the Worst llegará en 2018

Black tie optional? Behind-the-scenes of last night’s episode! #YouretheWorst Una publicación compartida de You’re The Worst (@youretheworstfxx) el 10 de Nov de 2016 a la(s) 3:43 PST

“Hacer You’re the worst ha sido una experiencia increíble y FX Networks han sido unos socios de ensueño. Estoy agradecido por tener la oportunidad de ser juzgado duramente, independientemente de si aterrizamos con éxito, que es algo que dice la gente ahora que la estúpida Breaking Bad tuvo que acabar tan malditamente bien”, ha afirmado Stephen Falk, creador y showrunner de la serie, tras hacerse pública la noticia. Este ha confirmado además la fecha aproximada de tan importante acontecimiento. You’re the worst se despedirá definitivamente de la audiencia a finales de 2018.

Una publicación compartida de You’re The Worst (@youretheworstfxx) el 5 de Nov de 2016 a la(s) 11:21 PDT

“Stephen Falk ha sido un socio creativo extraordinario con el que trabajar los últimos cuatro años, y es en ese espíritu que hemos llevado a la decisión mutua de acabar You’re the worst con su quinta temporada”, asegura Nick Grad, presidente de programación original de FX Networks, a través de un comunicado oficial. “Queremos agradecer al reparto y al equipo técnico todo lo que han hecho para que You’re the worst sea una de las mejores series de televisión. La visión particular de la serie que tiene Stephen permitirá a la serie acabar a su manera y del modo más satisfactorio para sus fans devotos”, añade Grad.