Ya queda menos para que en España, y según las indicaciones de la EMA, cuando decida aprobarla, se inyectará la vacuna contra la covid en el grupo de población de 5 a 11 años. Se ha visto que los efectos adversos en niños son los mismos que en adultos. Por ello, algunas comunidades ya se preparan para vacunar a los más pequeños, de tal forma que lo han hecho otros colectivos desde diciembre del pasado año.

Por si había duda, los estudios de Pfizer, recogidos por la Agencia EFE, dan a conocer que los resultados de los ensayos de la vacuna de Pfizer en menores de 12 años no han podido ser más alentadores, puesto que los efectos adversos que se han visto en niños son los mismos que en adultos.

Es decir, el típico dolor en el lugar de la inyección, cierto malestar general o fiebre que dura poco. Se establece que aún son más leves e incluso menos frecuentes que los de los adultos.

¿Es mayor el beneficio que el riesgo?

Aunque en Estados Unidos, ya hay buena parte de niños vacunados y no se han reportado casos sobre estos efectos adversos, ahora es la EMA quien debe decidir si aprobar esta vacuna para los más pequeños en Europa.

Y en función de ello, según han declarado desde el Ministerio de Sanidad, entonces se decidirá si se da esta vacuna, si bien todo apunta a que sí.

Los pediatras todavía no se pronuncian sobre si es mejor el beneficio que el riesgo respecto a la vacuna contra la covid en niños, algunas fuentes, recogidas por EFE, manifiestan que se les da así un beneficio gigantesco y que sí la balanza del beneficio sobre el riesgo puede decantarse a favor del beneficio.

Esto englobaría a más de 5 millones de menores de 12 años, que representan el 11% de la población. Según EFE, la Asociación Española de Pediatría apoyará la vacunación de los menores si así se decide porque siempre están “a favor de cualquier método preventivo, más si es una vacuna”.

Por esto hablamos de una parte de población que no está vacunada. Si bien sabemos que la covid no afecta tanto a los más pequeños, los médicos tienen claro que el virus circula entre los que no están vacunados, que además de muchos otros, está focalizado, especialmente en los menores de 12 años.

¿Cómo será la vacunación para niños?

Tal como se ha demostrado en esta vacuna, los efectos adversos en niños son los mismos que en adultos. Sobre cómo será la vacunación, se tratará de dos pinchazos separados por 21 días, con la diferencia de la dosis, que es entre tres y diez veces menor -dependiendo de la edad y el peso.