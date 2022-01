Tengas o no mayor edad, sepas que hay diversos trucos de belleza para parecer más joven. Esto tiene que ver con nuestros hábitos y no tanto con aquellos tratamientos estéticos que podamos realizar para atenuar partes de nuestro cuerpo que ya no nos gustan.

Ahora bien las rutinas de belleza deben estar diariamente, especialmente cuando empezamos a cumplir años. Lo más importante es estar saludables.

Trucos de belleza para parecer más joven

Sigue con tus rutinas o bien empieza

Como hemos especificado, debemos seguir o bien empezar, si no lo has hecho ya, con las rutinas de belleza, que engloban desde la limpieza diaria, la hidratación, las cremas antiedad, etc. pero con las dos primeras a diario muchos problemas estarían solventados.

Ejercicio semanal

Si bien cuidar la piel es realmente importante para parecer más joven entonces también debemos hacer ejercicio. Pues no solamente para que el cuerpo no esté flácido, pierda músculo , fuerza y consistencia. Algo que suele pasar cuando pasa el tiempo.

Fuera manchas

Otra de las cosas que hacen subir años o no permiten disimular los años son las manchas. Aparecen en el rostro, en las manos y en el escote, principalmente. Por lo que es importante, por un lado, aplicar crema protectora siempre y más en los meses estivales, y por otro, hay cuidados y cremas especiales para que no aparezcan y también para reducirlas.

Mechas de cabello

El aspecto de nuestro cabello también nos hace restar años o sumar, según se mire. Así lo mejor es poder mostrar nuestro mejor aspecto. Ilumina el rostro con mechas que ofrecen un aspecto más juvenil al rostro y además luce un cabello siempre bello. Déjate aconsejar por los profesionales para poder sacar lo mejor de ti.

Ilumina la mirada

Y para esto nada mejor que hacer uso de los iluminadores que ofrecen luz y vida a nuestro rostro y con ello rejuveneces. También están los correctores, tanto de arrugas, manchas como de ojeras que nos aportan un aspecto más rudo y también envejecen mucho más.

Comer saludablemente

Muchas veces, los gestos diarios dicen mucho y más sobre nuestro aspecto que el mejor de los maquillajes. Entra de lleno en un estilo de vida saludable donde dejar atrás las grasas, los azúcares y la sal deben reducirse o bien evitarse directamente. Esto pasa también por beber cada vez más agua.

Cultiva la mente

Pues nuestro estado anímico también es importante, ya que se refleja en nuestro exterior. Esto también nos envejece.