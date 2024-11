Y es que, han transcurrido más de tres meses desde que Rafael Nadal -su sobrino- disputó su último encuentro oficial en los Juegos Olímpicos de París, aunque su aparición más reciente fue en una exhibición en Arabia Saudí. En estos momentos, a dos semanas para que el legendario tenista de Manacor vuelva a vestirse de corto y compita en las finales de la Copa Davis en Málaga, su tío, Toni Nadal, ha señalado que el deporte de alto nivel en cuanto a salud, «no puede ser bueno a largo plazo porque lleva al cuerpo al límite», ha admitido.

También ha incidido en que, aunque bien es cierto que a muchas personas no les puede gustar el ejercicio o el deporte, «a veces tenemos que hacer el esfuerzo» y en ello, también a veces en las escuelas, «hay que trasmitir esos valores del tema físico, corporal y mental». Otro de los aspectos que abordó Nadal fue sobre la alimentación al señalar la importancia de una buena nutrición. «Es verdad que no todos sabemos cuál es la comida que nos conviene, pero lo que sí es cierto, es que en estos momentos tenemos una población mucho más obesa que antes y quizá quiere decir que la información que trasladamos no la reciben bien o no la trasladamos adecuadamente».

De esta forma, el entrenador cree que debemos potenciar el conocimiento por una vida saludable, mejorar este ámbito porque, entre otras cosas, «conllevaría un menor gasto posteriormente y hay que escuchar a los expertos, a pesar de que parece que estamos en un mundo en el que no sabemos escuchar precisamente», concluyó.