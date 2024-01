Fact checked

Cuando realizamos actividad física, los músculos se sirven de los nutrientes que tenemos en el cuerpo para obtener la energía que demanda el entrenamiento. Finalizada la rutina, deberíamos recuperar esas vitaminas y minerales a través de las comidas y la bebida. Pero no todos los alimentos son igual de útiles. Probablemente una de las mejores alternativas es la fruta, y entre ellas, de uno en concreto. Conozcamos todas las razones de comer plátano después de hacer ejercicio.

En efecto, aunque desde ya hace varios años se insiste en lo interesante que puede resultar el consumo de plátanos en la previa a la actividad física, recientemente se ha comprobado que puede ser un gran aliado para recuperarnos en las horas posteriores al ejercicio. Sobre todo si ha sido muy intenso.

¿Por qué comer plátano después de hacer ejercicio?

Tras una rutina exigente, y especialmente si estás lejos de casa, deberías llevar contigo un plátano para su ingesta en la hora siguiente al entrenamiento. Entidades como la Fundación Española de la Nutrición explican que es una fuente natural de energía que aporta muchos de los nutrientes que hacen falta siempre que vayamos a entrenar. Sus virtudes están dictaminadas justamente por esos nutrientes así que es una buena idea repasar cómo actúa cada uno.

Potasio

Ayuda a tonificar y fortalecer los músculos relacionados en el ejercicio y, a pesar de ser una fruta azucarada, no posee contraindicaciones para los atletas. Expertos de todo el mundo señalan la conveniencia de absorber potasio porque éste regula el movimiento de las células y ayuda con su reproducción.

Hierro

Si bien se suele relacionar el hierro con la carne roja, y efectivamente dicho alimento puede proporcionarte generosas cantidades de este mineral, deberías priorizar el plátano. Participa en el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre y mejorará tu rendimiento ya sea en el gimnasio o como runner.

Magnesio

Este elemento contiene propiedades antiinflamatorias que relajan los músculos y reduce el dolor y las molestias que son comunes a los minutos del entreno. Rápidamente alivia la tensión como consecuencia de la actividad física. Y, por otro lado, previene los problemas digestivos al acelerar el tránsito intestinal.

¿Cuántos plátanos se pueden o se deben comer después de hacer ejercicio?

Se aconseja esperar unos 10 minutos antes de ingerir alimentos o beber. Luego puedes comer alguna fruta rica en potasio como ésta. Un plátano grande o dos plátanos pequeños son una ración suficiente para iniciar la recuperación de los músculos. Cuando vayas a comer dos plátanos, deja pasar un período de tiempo entre ambos.

¿Se puede comer plátano antes del entrenamiento?

¡Claro! No hay ningún inconveniente con ello. A menos que seas uno de esos deportistas que odian entrenar sintiéndose pesados. El plátano es una fruta más consistente que otras, y si comes un plátano grande o dos pequeños antes de salir a correr o de ir al gym seguramente no estés cómodo mientras entrenas. Disminuye las raciones, o come el plátano un par de horas antes de entrenar. Sus efectos serán muy parecidos a los que hemos comentado hasta aquí.

Más alimentos para después del ejercicio

Por supuesto, el plátano no es el único alimento que se recomienda consumir tras entrenar. Hay otros que, tras la actividad física, son aconsejables para ganar masa muscular y desarrollar el volumen del cuerpo. Si ese es tu objetivo, a continuación te sugerimos algunos de los que deberías tener en casa.

Alimentos con almidón

Los carbohidratos del pan, el arroz, las pastas, los cereales y los zumos de frutas, entre otros, representan una energía que se quema rápido al entrenar. Deberías ingerirlos indistintamente antes o después de entrenar. Eso sí, el pan y las pastas que sean integrales; y los zumos que no tengan añadidos.

Cereales con leche

Los derivados lácteos y los cereales en general son indispensables al practicar deportes. En particular, la avena y la leche descremada.

Huevo

Es uno de los alimentos más versátiles que existen, y excepto frito puedes sumarlo a tu dieta en cualquiera de sus demás presentaciones y te hará bien. Proponemos un desayuno con huevos revueltos, aguacate y pan integral antes de ir a entrenar, o ya como merienda una vez que estés en casa.

Carne roja

Más allá de su mala fama reciente, las proteínas y el hierro de la carne roja son imprescindibles si pretendes seguir batiendo récords de fuerza o de velocidad. Busca cortes magros, con poca grasa, y así aprovecharás al máximo las cualidades de la proteína animal. Y acompáñala con ensaladas, nada de patatas fritas.

Pescado y mariscos

En España somos afortunados por la variedad de frutos de mar que podemos comprar a bajo coste en las tiendas y los supermercados. Pescados y mariscos son una magnífica cena al final de un día en el que se ha entrenado duro. Incorpora el salmón, el atún, la sardina, la caballa y el arenque a tu alimentación.