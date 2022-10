Svante Pääbo gana el Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el genoma de humanos extintos

El investigador sueco Svante Pääbo ha sido distinguido con el Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2022 por sus descubrimientos sobre «los genomas de homínidos extintos y la evolución humana», según ha anunciado el Instituto Karolinska de Suecia.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2022