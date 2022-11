La Sociedad Española de Radiología Médica entrega los premios a los mejores artículos publicados en 2022

Fact checked

Estos galardones se enmarcan en el acto de conmemoración del Día Internacional de la Radiología, que este año, por primera vez, se ha celebrado fuera de la capital, en la ciudad de Segovia, provincia del hospital ganador el pasado año al mejor servicio de radiología.

Este evento ha estado centrado en el tema propuesto por la European Society of Radiology (ESR) con el lema “Radiólogos y Técnicos acompañando al paciente” y ha sido oficiado por la presidenta de la SERAM, Dra. Asunción Torregrosa, la vicepresidenta de la sociedad, la Dra. Milagros Otero, y la secretaria general, la Dra. Ma Ángeles Fernández.

Por parte de la SERAM se han otorgado los premios de la profesión de la mano de la vicepresidenta de la sociedad, Dra. Milagros Otero: a la Dra. Mercedes Pérez Lafuente, jefa de la Unidad de Radiología Vascular Intervencionista de Vall d’Hebron en Barcelona, por ser referente intervencionista a nivel nacional e internacional y pionera en el tratamiento percutáneo de múltiples patologías; a la Dra. Rosa Domínguez Da Cruz, jefa de Sección de Músculo-esquelético del Hospital Valle Hebrón en Barcelona, por su intensa actividad científica nacional e internacional y pionera en su campo durante muchos años; y al Dr. Julio Palmero Da Cruz, jefe de Servicio del Hospital Clínic de València donde creó la Unidad de Neurorradiología Intervencionista y la Unidad de Radiología Intervencionista del Hospital Dr. Peset en Valencia, siendo referente nacional especialmente en la patología aórtica, entre otros logros. Además, D. Pedro Carretero, Director de Hospitales y Relaciones Institucionales España y Portugal de laboratorios ROVI Pharmaceutical Company ha sido el seleccionado para el premio “amigo de la radiología” por su compromiso con la especialidad.

El premio a la investigación ha recaído sobre el Dr. Luís Martí Bonmatí, jefe de Servicio de Radiología del Hospital Universitario de la Fe en Valencia, ex presidente de la SERAM y director de la Plataforma de Radiología Experimental y Biomarcadores de Imagen (PREBI); y el premio a la carrera educativa ha sido para la Dra. Eva Llopis San Juan, jefa de Servicio de Radiología en el Hospital de la Ribera de Alcira en Valencia, radióloga musculoesquelética con especialidad en la patología articular del deporte, así como en columna, que ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas y más de 20 capítulos de libro.

Finalmente, el premio al mejor servicio de radiología se entregó a la Dra. Teresa Diago como jefa del Servicio de Radiología del Hospital Lluís Alcanyís de Xátiva en nombre de todo el equipo. Seleccionado por su dilatada implicación en la difusión y enseñanza de la ecografí Doppler son un servicio pionero en la introducción y perfeccionamiento, fueron premio Philips de Ultrasonografía Diagnóstica y este año han publicado el Manual de Ecografía Doppler.

La Fundación Española de Radiología (FER) por su parte entregó el premio al mejor artículo publicado en la revista Radiología, órgano de expresión de la SERAM, en los dos años anteriores a la presente edición. Y en este ha sido premiado el artículo “Hallazgos iniciales en la radiografía de tórax como predictores de empeoramiento en la infección pulmonar por SARS-CoV-2. Correlación en 265 pacientes” de los autores M.I. Rivera Campos, J. San Miguel Espinosa, Y. Malo Rubio, J.C. Flores Quan, M.V. Cuartero Revilla.

Como novedad, este año se han incorporado dos premios ACCESIT para los artículos “Valoración del índice de reserva de perfusión miocárdica por resonancia magnética en pacientes con trasplante cardíaco” Radiología, 2020;62:493-501, de los autores D.J. Petite Felipe, M.I. Rivera Campos, J. San Miguel Espinosa, Y. Malo Rubio, J.C. Flores Quan y M.V. Cuartero Revilla y “Embolización intraarterial selectiva como tratamiento de la patología Hemorroidal” Radiología, 2020; 62:313-319 de E. Esteban Hernández, F.J. Blanco González, R. Ramiro Gandia, J. Solaz Solaz, A. Pacheco Usmayo.

También la FER ha otorgado el premio al mejor trabajo publicado en otras revistas en los dos últimos años. Siendo el seleccionado el artículo “Image guided percutaneous ablation for the treatment of lung malignancies: current state of the art” Insights Imaging 2021 Apr 29;12(1):57, de los autores Fernando M. Gómez, Gemma Isus Olivé, Pilar Paredes, Tarik Baetens, Enrique Carrero, Marcelo Sánchez, Ivan Vollmer. En esta ocasión, también por primera vez se entregaron dos premios ACCESIT a los artículos “A critical review on altmetrics: can we measure the social impact factor?” de la autora Cristina García Villar en la revista Insights into Imaging y “The utility of ADC value in diffusion-weighted whole-body MRI in the follow up of patients with multiple myeloma. Correlation study with 18 F-FDG PET CT” de los autores María José García-Velloso, Juan José Rosales, Ana Ezponda, Ignacio Soriano, Mariana Elorz, Paula Rodríguez Otero, Jesús Dámaso Aquerreta en la revista European Journal of Radiology.