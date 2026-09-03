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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha prohibido la venta y ha ordenado retirar del mercado unos lotes de enjuague bucal infantil debido a la presencia de una bacteria que puede provocar infecciones.

Se trata de los productos 26B01, 26B04, 26B05 y 26B06 (estos tres últimos corresponden a packs 2×1) del cosmético FluorKin infantil fresa enjuague bucal en los que se ha detectado la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.

Según informa el comunicado de la AEMPS «la bacteria puede provocar infecciones, especialmente en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado».

Este producto ha sido fabricado por el Laboratorio Boniquet S.A., aunque la empresa responsable de la puesta en el mercado es Laboratorios Kin S.A. y figura como tal en el etiquetado del envase.