Reinventarse

Laura de Lera, psicóloga y sexóloga colaboradora de la marca, te traen las claves para reinventarte este San Valentín y recuperar la magia de las primeras veces con tu pareja. Bombones, ramos de flores, regalos creativos, citas de ensueño y cenas románticas que terminan de la mejor manera son muchos de los tópicos que asociamos a este día, especialmente cuando hablamos de las primeras citas, pero ¿qué hay de las citas de aquellas parejas más longevas?

“Cuando hablamos de relaciones de pareja con proyección de futuro, es importante conocer que hay diferentes fases del amor (Enamoramiento, amor romántico y amor maduro) con diferentes características a la hora de vincularnos con la otra persona. La primera es estimulante, excitante y lujuriosa, lo cual desciende a medida que nos sentimos más seguros con nuestra pareja y, por lo tanto, sentimos menor incertidumbre” – apostilla Laura de Lera, psicóloga y sexóloga colaboradora de Control Solemos pensar que la ilusión, pasión y ganas desbordadas por disfrutar del placer con tu pareja durarán para siempre, sin embargo, esto responde a una fase de la relación mucho más pasional, en la que prima la idealización que invisibiliza los defectos y el interés por el otro prevalece por encima del propio. Mientras que, a medida que avanza la relación, el interés individual prevalece sobre el común.

“El cuidado de los hijos, el trabajo, pagar facturas y otras situaciones estresantes pueden ocupar nuestra atención, alejándonos de esos momentos tranquilos y satisfactorios de conexión con nuestra pareja, dando lugar a una distancia emocional que puede verse incrementada. Siendo el estrés y el alejamiento emocional grandes enemigas del deseo sexual” – apostilla Laura de Lera, psicóloga y sexóloga.

La sexualidad y la manera de disfrutarla y vivirla es algo que se aprende de forma personal, de igual modo que se aprende a compaginar en pareja. Pero al mismo tiempo que esta se aprende, puede desaprenderse, si poco a poco nos acostumbramos a descuidar este aspecto vital para uno mismo y por ende para la pareja.

Por ello, si sientes que en tu caso la rutina ha ganado a la pasión en tu pareja, quédate porque Control te trae de la mano de Laura de Lera – psicóloga y sexóloga colaboradora de Control – 5 consejos con los que poder “reinventarte”, para poder recuperar la magia de las primeras veces con tu pareja empezando por este San Valentín.

1- PREGÚNTATE

Hazte preguntas como: ¿Qué es lo que yo necesito?, ¿Qué es lo que me aleja de ello?, ¿Qué puedo hacer para cubrir esta necesidad?… El autoconocimiento resulta fundamental para poder disfrutar en plenitud de tu sexualidad y comenzar a disfrutarla con tu persona.

2- CONECTA CON TU YO DEL PRINCIPIO DE LA RELACIÓN

Piensa qué eran aquellas cosas que te emocionaban y hacían sentirte conectada a tu persona. “Probablemente te resulte más sencillo echar de menos el placer sexual, pero hay todo un mundo más allá que influyen en tu placer” – añade Laura de Lera. “Reír a carcajadas, momentos de timidez tras un beso tierno, el nerviosismo detrás de la primera vez compartiendo un secreto… Algunas oportunidades para reconectar pueden ser contar de nuevo activamente tus inquietudes y escuchar las de tu pareja, buscando de nuevo momentos vuestros para disfrutaros y recuperar ese mítico “tonteo” del principio” – continúa añadiendo de Lera.

3- RE-EXPLORA TU SEXUALIDAD

Con el paso de los años, los cambios experimentados, han podido provocar cambios en tu situación y tus gustos. “Anímate a explorar tu sexualidad de forma individual con curiosidad, pero, sobre todo, evitando el juicio. Deja volar tu imaginación y prueba el contacto instintivo con tu cuerpo. Explora tu anatomía y las respuestas que te proporciona tu cuerpo al tacto” – añade Laura de Lera.

La re-exploración, te permitirá conectar de nuevo con tu sexualidad aportándote mucha información sobre qué es lo que alimenta tu deseo. “Una buena herramienta para explorar tu placer sexual pueden ser los juguetes sexuales” – añade Laura de Lera.

Siguiendo la recomendación de Laura, desde Control te animamos a probar “All Night Long”, un nuevo juguete sexual que pertenece a la recién estrenada gama premium de la marca. Un producto que se adapta a as necesidades de las mujeres más exigentes prometiendo hacerlas llegar al clímax del placer gracias a su capacidad de rotación, seis velocidades y su gran tamaño. Además, el 87,9% de las mujeres jóvenes españolas afirma haber probado productos para potenciar sus relaciones sexuales, según el X Barómetro de Control.

4- COMUNÍCATE

Una vez identificadas las necesidades propias, es importante comunicarlas para identificar las comunes. “Es probable que en ocasiones comunicar tus necesidades te resulte difícil y te conecte con miedos. En ese caso, una buena herramienta es trasladar nuestras inquietudes centrándonos no en qué nos está pasando, sino en cómo nos sentimos acompañado de lo que nos gustaría mejorar. Un ejemplo del ideal de comunicación sería: “Me gustaría que llegáramos juntos hasta aquí ¿cómo podemos hacerlo?”, mientras que el siguiente sería el menos acertado: “Hago esto porque tú haces esto otro. Para cambiar yo, tienes que cambiar tú” – afirma Laura de Lera.

Hablar con tu pareja, exponer sin tapujos tus necesidades siempre de la mejor forma y animarla a que realice los mismos pasos, serán necesarios para llegar a una puesta en común positiva de la que obtener toda la información necesaria para alcanzar el quinto paso para recuperar la magia de las primeras veces y elevar tu pareja al siguiente nivel.

5- ASCIENTE CON TU PAREJA AL SIGUIENTE NIVEL

Una vez han sido identificadas las nuevas necesidades, una vez se han explorado zonas que han despertado nuevas pasiones y formas de obtener placer de ambas partes y todo ello ha sido puesto en común a través del diálogo, solo queda el paso más sencillo: pasar con tu pareja al siguiente nivel.

“Pasar de nivel puede incluir nuevas prácticas, posturas, juguetes, productos y técnicas que os permitan a ambos dar y obtener un mejor y mayor placer. En este punto, resulta fundamental tener una mente abierta que permita enfrentarse a la novedad sin prejuicio ni expectativa teniendo en cuenta que habrá cosas que os encajen más y otras que no tanto. Por ello, es fundamental reforzar aquello que nos gusta y lo que no, tanto dentro como fuera de la relación sexual a través de la comunicación”– afirma Laura de Lera, psicóloga y sexóloga colaboradora de Control.

“Desde Control, nuestro objetivo es velar por el bienestar sexual de las personas, por ello, trabajamos en colaboración con expertas en sexología y psicología que nos ayuden a mejorar la vida sexual de todos aquellos y aquellas que quieran disfrutar de forma libre, sana y satisfactoria su sexualidad”– concluye Alicia Ortega, directora de Marketing de Control España. – Love as you are -.