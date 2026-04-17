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En este nuevo vídeo, la doctora María Velasco, psiquiatra y psicoterapeuta nos hablará en este apasionante vídeo médico sobre qué es el trastorno histriónico de la personalidad y cuáles son sus síntomas. El trastorno histriónico de la personalidad es una alteración psicológica caracterizada por un patrón constante de búsqueda de atención, emotividad excesiva y conductas dramáticas. Las personas que lo presentan suelen sentirse incómodas cuando no son el centro de atención, muestran una expresión emocional intensa pero a menudo superficial y pueden recurrir a la seducción o a actitudes teatrales para captar interés.

María Velasco ha afirmado que en ocasiones «pensamos en salud mental cuando la hemos perdido, cuando estamos sufriendo». Así, esta especialista y divulgadora médica, con un perfil en Instagram con más de 50.000 seguidores, ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar».