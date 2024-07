Fact checked

Muchos son los nombres para esta bebida: Bubble Tea, Boba Tea, Pearl Tea, Boba, té de burbujas, té de tapioca, té de perlas, etc. Todos ellos son correctos, aunque el primero es el más reconocido. Se trata de un té, pero no es gaseoso porque las burbujas a las que hace honor su nombre no son de gas, se conocen como ‘perlas’ o ‘bolitas’, tal y como explican en Tea Shop y son sólidas.

Se dice que el Bubble Tea o té de burbujas se inventó en 1988 cuando Lin Hsiu Hui, directora de desarrollo de productos de la casa de té Chun Shui Tang en Taichung, Taiwán, decidió servir su postre de tapioca en su té helado durante una reunión, según afirman en la tienda especializada Punto de Té. La bebida gustó mucho y acabó convirtiéndose en el producto más vendido de su franquicia.

Aunque al principio esta bebida solo era popular a nivel local, el té de burbujas que según su traducción literal es ‘té de leche perla’, se hizo famoso en el este y sudeste asiático durante los años 90. Cuando se introdujo en Hong Kong, los lugareños comenzaron a llamarlo Boba, que significa ‘grandes perlas’, y así comenzó el té de burbujas como lo conocemos ahora. Además de popularizarse en los países vecinos del este asiático, migró a Canadá y al barrio chino de Nueva York, y de allí se extendió por toda América y posteriormente llegó a Europa.

La receta original ha evolucionado para dar paso a una multitud de variantes. Hoy en día se puede encontrar bubble tea con té negro, té rojo, té verde o infusiones, frío, caliente, con leche con zumo, etc. Se trata de un mercado emergente ya que se valoró en 596,79 millones de dólares en 2021 y se espera que alcance los 1.119,56 millones de dólares en 2029, registrando una tasa compuesta anual de crecimiento del 7,70% durante el período previsto de 2022-2029, según la consultora alimentaria Data Bridge Market Research (DBMR).

En la consultora DBMR constatan el aumento del consumo de té y café como bebidas nootrópicas en la población debido a que es fácil de preparar y es saludable. Esto también contribuye al crecimiento del mercado del mercado del té de burbujas.

Hoy en día, se pueden encontrar tiendas de Bubble Tea alrededor del mundo, si bien en España aún no se conoce mucho (hay muy pocas franquicias).

Qué ingredientes lleva un Bubble Tea

Cada Bubble Tea es un mundo, así como los ingredientes de cada receta. Sin embargo, los ingredientes más conocidos para la base de esta bebida son: té negro o con cualquier otra variedad de té (verde, oolong, matcha, etc.); leche de vaca o vegetal y zumo de frutas. El té negro representa el segmento mayor dentro de los ingredientes base del Bubble Tea ya que los consumidores lo identifican con el auténtico sabor natural del té, según los expertos de DBMR.

Las famosas bolitas o ‘perlas’ suelen ser de tapioca caramelizada. La tapioca se obtiene de la yuca, un tipo de arbusto. También se elaboran con gelatinas de distintos sabores y colores lo que aporta mucha vistosidad al conjunto. También las hay que explotan en la boca, que son las llamadas ‘popping boba’ o ‘pops’.

Otros ingredientes que se pueden encontrar son trozos de fruta, galletas, muesli, frutos secos o virutas de chocolate, entre otros muchos. Para terminar la bebida, se puede añadir nata o crema de café..

Muchas calorías y azúcares

El aumento de la conciencia sobre la salud entre la población influye aún más en el mercado. Se cree que el consumo de té de burbujas fortalece el sistema inmunológico, disminuye la inflamación, aumenta la energía y mejora la salud cardiovascular. Además, el cambio en el estilo de vida, el aumento de los ingresos disponibles y la mayor conciencia sobre los beneficios de la bebida afectan positivamente al mercado del té de burbujas, tal y como explica la consultora DBMR.

Esta bebida contiene mucho azúcar y un alto contenido graso porque además del té, las perlas suelen ser de tapioca caramelizada o de gelatina (que se elaboran con frutas y jarabe de fruta. Un vaso de 500 mililitros de té de burbujas tiene alrededor de 440 calorías. Según la plataforma alimentaria Foodunfolded contiene una gran cantidad de azúcar porque las perlas de tapioca están caramelizadas con azúcar, se le añade jarabe de maíz con un alto contenido en fructosa y otros concentrados de frutas azucarados. En total, esto puede suponer 38 gramos de azúcar en cada vaso. Por si esto fuera poco, en algunos locales ofrecen gominolas azucaradas para añadir, lo que aportaría todavía más azúcar al conjunto final.

Además, el Hospital Universitario Aachen en Alemania, las perlas de tapioca pueden contener distintas trazas de policlorobifenilos (PCB) como sustancias bromadas en su composición, lo que no es nada saludable.

Por otra parte, es una bebida muy refrescante que no contiene gluten, es apta para veganos, es fácil de digerir y no contienen grasas saturadas, según explican en Punto de Té, por lo que nos podemos permitir el capricho de esta divertida y refrescante bebida, de vez en cuando.