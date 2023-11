¿Qué es una bronquitis aguda e infecciosa como la que padece el Papa?

Fact checked

El Papa Francisco lleva varias semanas enfermo. Pero, ¿qué le ocurre al Obispo de Roma? Él mismo ha revelado su dolencia tras recibir a los participantes en el seminario sobre la Ética en la gestión sanitaria» en una audiencia en el Vaticano. «Gracias a Dios no es una pulmonía, sino una bronquitis muy aguda e infecciosa». También ha asegurado que no tiene fiebre y sigue curándose con antibióticos.

También explicó hoy las razones por las que los médicos le aconsejaron no viajar a Dubái para participar en la cumbre climática COP 28: «La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial, no es conveniente».

«Sí, gracias. Como ven, estoy vivo. El médico no me dejó ir a Dubai (…) Agradecer a Dios que no fue una pulmonía. Es una bronquitis muy aguda, infecciosa», aclaró el pontífice.

«Las condiciones del Santo Padre son estables, no tiene fiebre, pero persiste la inflación pulmonar asociada a los problemas respiratorios», confirmó el Vaticano en un comunicado.

«La salud tiene como una cosa contraria, es fuerte y frágil. Qué salud que tiene este, cómo aguanta, qué fuerte, pero también es frágil. Y una salud mal cuidada cede a la fragilidad. A mí me gusta mucho la medicina preventiva, porque previene antes que vengan los acontecimientos», dijo el papa a los participantes en el seminario.

Y agregó: «Yo les agradezco lo que hacen. No sólo buscar soluciones médicas, farmacológicas, sino también acariciar la salud, es decir, pensar sobre el bien de la salud. Y cómo conservar ese bien. No sólo curar sino conservar. Es un trabajo para ustedes, yo les agradezco que hayan venido»

«Y perdonen un poco que no puedo hablar más, pero no me da el cuero. Así que lo que sí me gustaría es saludarlos», agregó el papa en una mañana en la que tuvo siete audiencias.

El pontífice argentino, que cumplirá 87 años el próximo 17 de diciembre, durante la audiencia confirmó que todavía no estaba bien «con esta gripe».

¿Qué es una bronquitis aguda?

La bronquitis aguda es la inflamación de la tráquea y de las vías respiratorias que se ramifican a partir de ella (bronquios) causada por una infección. Suele ser causada por infecciones víricas de las vías respiratorias altas. Los síntomas son una tos que puede o no producir moco (esputo). El diagnóstico se basa principalmente en los síntomas. Los tratamientos, como los fármacos antitérmicos y antitusivos, se pueden utilizar para que la persona se sienta mejor hasta que acaba la crisis.

La bronquitis puede ser, aguda y crónica

La bronquitis aguda generalmente perdura desde días a unas pocas semanas. Si esta se prolonga durante meses o años, se suele clasificar como crónica. Cuando las personas dicen «bronquitis», por lo general se refieren a la patología aguda y en este apartado sólo se trata este último tipo.

Cuando las personas con la enfermedad crónica presentan una disminución del flujo de aire de los pulmones al espirar (obstrucción del flujo de aire), se considera que sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Si las personas que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otros trastornos pulmonares crónicos como las bronquiectasias o la fibrosis quística desarrollan síntomas de bronquitis aguda, los médicos los consideran un brote (una exacerbación) de la enfermedad subyacente y no una bronquitis aguda.

Causas de la bronquitis aguda

En general los virus (lo más frecuente), pero también bacterias. Así, en general, la bronquitis se presenta casi siempre durante el invierno.

La vírica puede estar causada por diversos virus comunes, entre los cuales se encuentra el virus de la gripe y los virus que causan el resfriado común. También puede aparecer bronquitis aguda como parte de la infección por SARS-CoV-2. Aun cuando una infección vírica ya haya desaparecido, la irritación causada puede persistir durante semanas.

Las bacterias causan menos de uno de cada 20 casos de bronquitis. La infección por Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Bordetella pertussis (que causa la tosferina) están entre las bacterias que causan bronquitis aguda. Las causas bacterianas de bronquitis aguda son más probables cuando se ven afectadas muchas personas de una misma zona (un brote).

La tos en adultos tiene muchas causas, además de la bronquitis aguda. Las causas de la tos en niños son similares a la de los adultos.