Llega el verano, el calor y con ello los mosquitos. Y siguen picando cada vez más. para prevenir estas rojeces, hay sistemas. Solo debes conoce los productos que sí son eficaces para repeler a los mosquitos. Descúbrelo para que puedas vivir un poco mejor y sin tantas molestias durante estas vacaciones.

Cuando una picadura se hace grande y no se va, hay que ir al médico para preguntar sobre ello.

Los productos eficaces para repeles a los mosquitos

Repelente en spray

Es uno de los productos más cómodos para protegernos. Como antimosquito en spray tenemos muchas opciones y formatos disponibles. Desde los Relec, con opción extra fuerte para adultos y una más suave, pero igualmente efectiva para los niños a los de Isdin o Care Plus, que además es efectivo para mordeduras de garrapatas y útil para espantar las moscas.

En formato pulsera, ideal para niños

Los pequeños están cansados de que vayamos todo el día detrás de ellos con sprays y lociones para protegerse de los mosquitos. Por esto el formato pulsera es cómodo y moderno. Hay una gran variedad de colores y formas a elegir, además el tacto es agradable y se usan como un accesorio más para ellos. Los tenemos de tela, en forma de reloj o en formato espiral de silicona. Hay hasta diseños algo más trabajados como el de una original alternativa hecha piel en piel trenzada e impregnada en aceites esenciales.

Lámpara mata insectos

Es otro hit del verano para que los mosquitos no vengan es el mata insectos eléctrico. El de Aspetek es el más vendido de Amazon y no por casualidad: Alcance de hasta 25 metros, 2.800 voltios y está considerada una de las armas más efectivas. Es seguro para niños y mascotas gracias a su rejilla exterior. También funciona en espacios abiertos como jardines.

Aceites de citronela

Hay determinadas plantas que hacen que los mosquitos no se acerquen simplemente porque no les gustan. Es el caso del aceite esencial puro de citronela, aunque los hay de otras plantas. Con los aromas cítrico, permiten que estos insectos no se acerquen. Los podemos tener en forma de aceite y también en spray. Lo mejor es dejarlo fuera si sabemos que debemos estar cenando en la terraza o bien tomando algo.

Difusor

Con un gesto ya decimos adiós a los mosquitos y van bien para cubrir todos los rincones de la casa. La ventaja es que consumen poca electricidad por lo que pueden dejarse conectados día y noche y no desprenden malos olores. Sirve para repeler los mosquitos.

En parches

Los parches de citronella son discretos y ahora los hay en diferentes colores y formas, siendo un objeto decorativo más. Tras colocarlos, debemos frotar para liberar la citronella y ya no será necesario preocuparse más durante el resto de la noche.

Mosquiteras

Si vivimos en un lugar donde sabemos que hay variedad de este tipo de insectos, entonces no hay más remedio que poner mosquiteras en las ventanas si no se colarán por todos lados y tu casa estará inundada de mosquitos y gran cantidad de picadas.

Raquetas matamoscas

Estos productos permiten espantar las moscas porque al acercarlo los insectos se quedan enganchados a ellos.

Ventiladores repelentes

Permite protegerte de las picaduras de mosquitos y se coloca en todo tipo de ligares. Funciona de la siguiente manera, el insecto choca con las cuchillas del ventilador y estas se detienen y acaba con ellos. En este caso, no es algo que debas aplicarte directamente ni contiene olores que muchas veces no nos gustan.