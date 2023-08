Fact checked

Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), la protección solar es fundamental para prevenir daños en la piel causados por la exposición a los rayos ultravioleta (UV). Antes de viajar a la playa, es crucial elegir los productos adecuados para tratar la piel en nuestro destino vacacional. Hay que valorar el tiempo, la incidencia del sol, el viento, etc. Si bien es tentador usar los mismos cosméticos y productos para el cuidado de la piel que en casa, es importante considerar las condiciones cambiantes en la playa, la montaña o país al que viajamos. Por eso la AAD recomienda adaptar la rutina de cuidado de la piel según las necesidades del entorno.

Lo primero que hay que hacer si se elige un lugar con playa, según la especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología y jefe de Sección de Dermatología del Hospital Universitario del Sureste de Madrid, la doctora Agustina Segurado, es: «Exfoliar la piel para retirar células muertas, uniformar y suavizar la piel y aplicar serum de antioxidantes, completando, si es necesario, con una crema hidratante para potenciar la luminosidad y mantener las funciones de la piel en plenitud. Creo que preparar la piel antes de ir a la playa es importante para mitigar los daños del sol y conseguir disfrutar del sol y del bronceado».

Lo siguiente que hay que hacer es llevar un protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30, tal y como indican en la Academia Española de Dermatología y Venerreología (AEDV). Esto ayudará a prevenir quemaduras solares y reducir el riesgo de daño a largo plazo, como el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel.

Además, es recomendable mantener la piel hidratada antes y durante el viaje a la playa. La exposición al sol y al agua salada puede deshidratar la piel, por lo que es importante beber suficiente agua y utilizar cremas hidratantes adecuadas para tu tipo de piel. Productos que contengan ingredientes como el ácido hialurónico y la glicerina, que ayudan a mantener la humedad en la piel.

La exposición solar continuada también provoca una superproducción de melanina, la principal causante de que aparezcan zonas oscuras en nuestra piel, las conocidas como manchas solares, tal y como explican en Cantabria Labs. La solución para evitar que estas hiperpigmentaciones cutáneas empeoren es aplicar un fotoprotector a diario, independientemente de dónde estemos.

Cosméticos recomendados en verano

Estando en la playa los cosméticos se deben centrar en la protección de los daños que puede hacer el sol y en recuperarlos cuando acabe los días de vacaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte sobre el uso de productos fotosensibles, como algunos perfumes y exfoliantes, antes de exponerte al sol. Estos productos pueden aumentar la sensibilidad de la piel al sol y causar reacciones adversas, como manchas y erupciones cutáneas. Es recomendable evitar el uso de estos productos antes de ir a la playa.

Muchas sustancias presentes en esencias, perfumes e incluso en cremas solares pueden causar una reacción cuando se está expuesto varias horas al sol, es la llamada dermatitis fotoalérgica por contacto, tal y como explican en la Clínica Mayo. Algunos protectores solares y cosméticos pueden producir estas reacciones que causan un sarpullido o enrojecimiento en la piel que suele aparecer días después de la exposición.

Desde la AEDV, recomiendan optar en verano por productos más ligeros y no comedogénicos que son aquellos que producen imperfecciones en la piel como puntos negros, barritos, espinillas, etc. Esto es vital para evitar la obstrucción de los poros, especialmente si se suda y se está en contacto con la arena y el agua, tal y como explican en la AEDV y recomiendan usar limpiadores suaves que se caracterizan por tener un pH no alcalino y su alta tolerancia.

Estando en la playa, los cosméticos se deben centrar en la protección de los daños que puede hacer el sol y en recuperarlos cuando acaben los días de exposición. La doctora Agustina Segurado recomienda «los protectores solares de amplio espectro podemos utilizar serum de vitamina C, coenzima Q10 y vitamina E que neutralizan los radicales libres producidos por la exposición solar». Por la noche, añade la dermatóloga, «la piel necesitará cuidados calmantes e hidratantes y entonces serán buenos los cosméticos con sustancias como aloe vera, Niacinamida y ácido hialurónico».

En las zonas en las que la piel haya sufrido mayor agresión, la AEDV explica que conviene utilizar cosméticos específicos indicados por un dermatólogo que contengan antioxidantes como la vitamina C y E. Al finalizar las vacaciones, se pueden hacer peelings superficiales o medios realizados por un especialista para ayudar a recuperar la salud cutánea de la piel.